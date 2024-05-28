100 bilim insanı Akdeniz anemisini yazdı

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakıf Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan’ın, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına 22 ülkeden 100 bilim insanının makaleleriyle hazırladığı ‘Talasemi ve Hemoglobinopatiler’ isimli kitabı yayımlandı. Prof. Dr. Canatan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a ziyarette bulunarak kitabı hediye etti.

Çocuk, Kan ve Genetik Hastalıkları Uzmanı, Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı, Antalya Genetik Tanı Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Duran Canatan’ın editörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına 100 bilim insanının makalelerinden hazırlanan 'Talasemi ve Hemoglobinopatiler' isimli kitap yayımlandı.



Halk arasında Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi hastalığının genetiği, tanı ve tedavi yöntemleri ve 22 ülkede talasemi önleme çalışmalarını içeren kitap 13 bölümden oluşuyor. Kitap, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.



Kitabın dünyada ders kitabı olarak okutulacağını söyleyen Prof. Dr. Canatan, Türkiye’de ki tüm üniversitelere de okutulması için kitabı ücretsiz gönderdiklerini söyledi. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinin hastalığı olması dolayısıyla Antalya’da da başta Valilik ve Muratpaşa Belediyesi olmak üzere tüm belediyelere kitabı armağan edeceklerini de sözlerine ekledi.

Talasemi nedir

Akdeniz anemisi olarak da bilinen talasemi, insan vücudunda sağlıklı olarak yer alan kırmızı kan hücrelerinin üretimini etkileyen kan bozukluğu olarak tanımlanıyor. Başta Akdeniz ülkeleri olmak üzere Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülebiliyor. Anemi benzeri semptomlarla ortaya çıkan talasemi hastalığı kişide kansızlık, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi durumlara neden oluyor.