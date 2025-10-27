100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet sergisi Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet gazetesinin 101. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan “100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet” başlıklı sergiyi Sefaköy Galeri Küp’te izleyiciyle buluşturdu. Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala sanatseverlerle buluşturulan sergide, gazetenin her döneme damga vuran manşetleri yer alıyor.

Sergi açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet gazetesi temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Başkan Çebi: Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyeti için kıymetli bir mirastır

Açılışta konuşan Başkan Çebi, “ Cumhuriyet gazetesi, bu ülkenin en çetin yıllarında doğmuş, en zorlu dönemlerde bile halkın sesi, vicdanın dili olmuştur. Atatürk’ün adını verdiği, Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyet gazetesi, yalnızca haber değil hakikat üretmiştir. Her manşeti bir dönemin sesi, her fotoğrafı bir tanıklığın hatırasıdır. Bu yönüyle Türk basını için değil Türkiye Cumhuriyeti için de kıymetli bir mirastır. Küçükçekmece Belediyesi olarak bu anlamlı serginin izleyiciyle buluşmasına katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Bu ailenin onurlu kalemlerini ve tüm Cumhuriyet emekçilerini saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Işık Kansu: Bizim tek savunduğumuz demokrasi ve Cumhuriyet ilkeleridir

Sergi açılışının ardından gazeteci yazar Işık Kansu, düzenlenen söyleşide sanatseverlerle bir araya geldi. Işık Kansu, “ Cumhuriyet gazetesinin 101 yıllık tarihinde daha ilk sayıdan anayasamız bellidir. Bizim tek savunduğumuz demokrasi ve Cumhuriyet ilkeleri olmuştur. Bu ilkeden hiç vazgeçmedik. Vazgeçmediğimiz için birçok şehitler verdik. 100 yıl boyunca kapatılmalara,cezaevleri süreçlerine rağmen kalemimizi eğmedik. Cumhuriyet yalnızca bir gazete değil, zaman içerisinde kültür, sanat ve düşünce kurumuna dönüştü. Kitap, sanat, spor ekleriyle ve Yunus Nadi ödülleriyle Türkiye'nin aydınlanma yolculuğuna katkıda bulunmaya devam ediyor” diye konuştu.

“100 Yılın Tanığı: Cumhuriyet” sergisi, 15 Kasım’a kadar Sefaköy Galeri Küp’te ziyaret edilebilir.