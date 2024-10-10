10.10 Dünya Balıkesirliler Günü kutlandı

10 Ekim Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında Balıkesir’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. “Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum.” diyen Başkan Ahmet Akın, Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen çelenk sunma töreninde tüm Balıkesirlilerin 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nü kutladı.

10.10. Dünya Balıkesirliler Günü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) işbirliğinde kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan programda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Mehmet Çalışkan günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdiler. Başkan Akın’ın katıldığı programda Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu, Manisa Balıkesirliler Derneği, İzmir, Mustafa Kemal Paşa, Bursa, Ankara, İstanbul, Karacabey, İstanbul Havranlılar Derneği, Bodrum Balıkesirliler Derneği Başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Balıkesirliler de yer aldı.

“HEMŞEHRİLERİMİZ İLE BİR ARADAYIZ”

Yurtdışından ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen Balıkesirliler ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesirliler Dernekleri Federasyonu (BALDEF) Başkanı Mehmet Çalışkan “Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Balıkesirli hemşehrilerim, yurtdışından Almanya’dan gelen Balıkesirliler Dernekleri Başkanı ve yöneticisi arkadaşlarım, Balıkesir’deki çeşitli derneklerin temsilcileri ve değerli hemşehrilerim hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ahmet Başkanımın dediği gibi daha güzel 10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde birlikte olmak dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

“İNSANLARIN MUTLU OLDUĞU BİR BALIKESİR HAYALİMİZ VAR”

Balıkesir’in milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Başkan Akın “Her yerde söylüyorum, bunu da bütün Türkiye öğrenecek. Milli birlik, Kuvayı Milliye ruhu nasıl Balıkesir’imizde varsa bu ruhun ne olduğunu tüm Türkiye’ye anlatacağız. Herkesin bir olduğu, beraber olduğu, ayrımcılığın olmadığı ve derdin memleket olduğunu da inşallah Balıkesir’den göstereceğiz. Ben bir Balıkesirli olmanın gururunu yaşıyorum. Buradaki tüm hemşehrilerimi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tek derdimiz memleketimizi İstanbul’da, İzmir ve Ankara arasında kalmışlıktan çıkarmak. O kadar büyük bir coğrafyamız var, o kadar güzellikler var ki çiftçisi ayrı bir potansiyel, sanayisi ayrı bir potansiyel, etrafı ve güzellikleri de ayrı bir potansiyel. Bu potansiyelleri ortaya çıkartarak çalışıp, mücadele edip; mutlu ve yaşanabilir, refah dolu, gençlerin terk etmediği, sosyal hayatın olduğu, insanların mutlu olduğu bir Balıkesir hayalimiz var. Allah’ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz.” ifadesiyle Balıkesirliler Günü’nü kutladı. Tören programı Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

10.10 BALIKESİRLİLER GÜNÜ COŞKUSU ALİ ÇAKAR KONSERİYLE SÜRECEK

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü programı bugün saat 18.00’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü ile devam edecek. Ünlü sanatçı Ali Çakar ise 19.15’te Zağnos Paşa Camii Meydanı’nda gerçekleştireceği konserde en sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendirecek.