11 bin Beylikdüzülü KÜLTÜRSEM'den eğitim alıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin her dönem yoğun ilgiyle karşılanan KÜLTÜRSEM Kültür ve Sanat Kursları’nda eğitimler başladı. 02 - 30 Eylül tarihleri arasında yapılan başvurularda toplamda 11 bin kişi kurslara kayıt yaptırdı. Kurslar kapsamında, çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere 25 farklı branşta, alanında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Pandemi kuralları nedeniyle verilen eğitimlerde kursiyerler maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitim alıyor.

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM Kültür ve Sanat Kursları’nda, 2021-2022 eğitim dönemi başladı. Eğitimde marka kent olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Beylikdüzü Belediyesi’nin açtığı kültür sanat kurslarına, 11 bin kişi başvurdu. Sanatın ve eğitimin her zaman destekçisi olan belediyenin ücretsiz olarak verdiği kurslarda, yetişkinlerde 10 çocuklarda ise 15 kategoride olmak üzere toplamda 25 farklı branşta eğitim veriliyor. Kurslar; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kurs ve Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde pandemi koşulları gözetilerek maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılıyor.

Kültürsem’de Yeni Dönem Kurs Heyecanı Yaşanıyor

Vatandaşlar, müzikten dansa, yabancı dil kurslarından; el işine kadar farklı pek çok alandan faydalanıyor. Alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelerek eğitim alma imkânına sahip olan 7-13 yaş aralığında çocuklar katıldığı kültür sanat kurslarında; İngilizce, matematik, resim, bağlama, halk oyunları, modern dans, yaratıcı drama, keman ve gitar branşlarında eğitim alırken 5 yaş ve üstü çocuklar ise bale branşında eğitim alıyor. 14 yaş ve üstü kişilerin katıldığı yetişkin kurslarında ise; diksiyon, etkili konuşma, takı tasarım, elde kurdela, halk oyunları, modern dans, resim, keman, gitar, bağlama ve tiyatro alanında eğitim veriliyor. Ayrıca kursiyerler Arapça, İngilizce ve Almanca branşlarında aldıkları eğitimlerle yabancı dil seviyelerini de ilerletme imkânına sahip oluyor.