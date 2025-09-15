12 Dev Adam için Konyaaltı'nda tek yürek oldular

Konyaaltı Belediyesi, EuroBasket 2025 Finali’nde Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı karşılaşmayı HayatPark’ta dev ekranda yayınladı. Binlerce Antalyalı, milli heyecan için HayatPark’a akın etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Tarihi bir akşam yaşadık. Bu tarihi akşamdaki gösterilen ilgi, hepimiz için gurur verici” dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Türkiye’nin Almanya ile oynadığı EuroBasket 2025 Finali için HayatPark’ta dev ekran kurdu. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın turnuvanın yarı final turunda Yunanistan ile oynadığı karşılaşmayı HayatPark’taki dev ekranda yayınlayarak Antalyalılara milli heyecanı yaşatan Konyaaltı Belediyesi, final maçı için de vatandaşları parka davet etti. Tarihi akşama tanıklık etmek isteyen binlerce Antalyalı, HayatPark’a akın etti ve bu heyecana ortak oldu. Ay yıldızlı bayraklarıyla parkı dolduran Antalyalılar, maç boyunca tezahüratlarıyla 12 Dev Adam’a destek oldu. HayatPark yetkilileri, vatandaşların tarihi akşama gösterdiği yoğun ilgisiyle beraber, parkın bu zamana kadarki en kalabalık akşamlarından birinin yaşandığını aktardı.

KOTAN, “VATANDAŞLARIMIZI MİLLİ DUYGULARLA HAYATPARK’TA BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ”

HayatPark’taki tarihi akşamla ilgili konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “12 Dev Adam, turnuva boyunca bizlere unutulmaz anlar yaşattı. Bizler de hem yarı finalde hem finalde HayatPark’a dev ekran kurarak bu heyecanı vatandaşlarımızla yaşadık. Ay yıldızlı bayraklarıyla parkımızı dolduran binlerce Antalyalı’ya teşekkür ediyorum” dedi. Kotan, “Mevzu bahis Türkiye olunca nasıl kenetlendiğimizi bir kez daha gördük. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Ankara Tandoğan Meydanı’nda milyonlarca vatandaşımızla beraber ay yıldızlı bayraklar ve tezahüratlarla desteğini gösterdi. Bizler de aynı şekilde HayatPark’ta tek yürek olduk. Vatandaşlarımızı milli duygularla HayatPark’ta buluşturmaya devam ediyoruz. Gösterilen ilgi hepimiz için gurur verici” diye konuştu.