12. Sarıyer Uluslararası Edebiyat Günleri ödülleri sahiplerini buldu

Sarıyer Belediyesi tarafından Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’da düzenlediği 12. Sarıyer Edebiyat Günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Bu nedenle dün akşam Boğaziçi Kültür Merkezi’nde düzenlenen final gecesi, edebiyat severleri bir kez daha buluşturdu.

2. Uluslarası Edebiyat Günleri Onur Ödülü’nü usta sanatçı Rutkay Aziz, Beyaz Mertı Ödülü’nü ise Usta yazar Yalvaç Ural aldı. Gecede ayrıca Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri takdim eden Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, emeği geçen ve geceye katılan herkese teşekkür etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 12. Sarıyer Edebiyat Günleri Final Programı Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gecede, edebiyat ve sahne sanatlarının usta isimleri bir araya geldi. Final programının onur konukları arasında yer alan değerli yazar Yalvaç Ural, duayen tiyatro sanatçısı Rutkay Aziz ve sahnedeki performansıyla iz bırakan Türkü Akbayram, geceye damgasını vurdu. Etkinlik boyunca edebiyat ve sanat dolu özel anlar yaşandı. Programda Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nın kazananları da ödülleriyle buluştu.

"SARIYER, EDEBİYATTA BİR MARKA"

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, gecede yaptığı konuşmada Sarıyer Edebiyat Günleri’nin artık bir marka haline geldiğini vurgulayarak, “Edebiyat Günleri, Sarıyer’de artık bir marka oldu. Tüm imkânsızlıklara rağmen sanatı ve kültürü bu noktaya getirip yarım bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllara göre daha güçlü bir içerikle buluştuk. Son gün yaşanan yağış nedeniyle programımızı ikinci Boğaziçi Kültür Sanat Merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Yıllarca keyifle dinlediğimiz, duruşuyla örnek aldığımız, sanata bakışıyla bizlere ilham veren rahmetli Edip Akbayram’ı da burada saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Sarıyer’i biz kültür ve sanatın başkenti olarak görüyoruz. Sanatın, kültürün ve edebiyatın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mirası gelecek kuşaklara taşımakta kararlıyız. Gelecek ne getirirse getirsin, biliyoruz ki o gelecek; sanatla, kültürle ve edebiyatla şekillenecek. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, keyifli bir akşam diliyorum” dedi.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESİ İÇTENLİKLE KUTLUYORUM”

Sarıyer Belediyesi Edebiyat Günleri Onur Konuğu Ödülü’nü almak üzere sahneye çıkan Rutkay Aziz ise yaptığı konuşmasında, “Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nin 2017 yılında yapılan açılışına arkadaşı Tarık Akın’la birlikte katıldığını söyleyip onu da anarak başladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Sayın belediye başkanımızı onun mesai arkadaşlarını ve edebiyat günlerini tertip eden emekçileri içtenlikle kutluyorum. İnanıyorum ki başkan ve Sarıyer halkı daha da ileriye taşıyacaklardır bu bayrağı. Umutsuzluğa ve yılgınlığa asla yer olmamalı, bu tarihin tekerliği bizden yana dönecektir, ben buna inanıyorum. Tekrar tekrar emeği geçen herkesi selamlıyorum, derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

“ÇOCUKLARIN DÜNYASINDA BİR SAVAŞ VAR”

Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü takdim edilen usta edebiyatçı Yalvaç Ural ise yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Ben bir çocuk edebiyat ve gençlik yazarıyım. Çocuklarımızın çevresinde gelişen olaylara anlam vermesi biraz da edebiyat aracılığı ile oluyor. Teknoloji ile büyüyen çocuklarımız yeri geldiğinde bir bilgisiyar oyununu babasından çok daha iyi oynayabilirken koyunun yavrusuna kuzu denildiğini bilemiyor. Edebiyat biraz da bu eksikleri tamamlamak için vardır. İnsanın çevresinde gelişen olaylara anlam vermesidir. Bunun için edebiyatımız değerli, bizim için çok önemli. Çocuklarımızın olup bitenden haberdar olmaları için yazarlara ihtiyaç var. Ben de kendi çapımda bunu yapmaya çalışıyorum. Bu geceyi düzenleyen ve emek veren herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

FAKİR BAYKURT ÖYKÜ YARIŞMASI’NDA ÖDÜL ZAMANI

Gecenin en anlamlı anlarından biri, Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda dereceye giren öykülerin ödüllendirilmesiydi. Yarışmada başarı elde eden edebiyatçılar ödüllerini, Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ve Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un elinden aldı.

Yarışmaya 303 öykü ve 95 öykü kitabı katıldı. Adanalı yazar Zafer Doruk, Fakir Baykurt Öykü Kitabı dalında “Alemciler” adlı eseriyle birinci seçildi.

Birinci Kategori (Ortaokul) 46 öykü, İkinci Kategori (Lise) 40 öykü, Üçüncü Kategori (Yetişkin) 217 ve Dördüncü Kategori (Fakir Baykurt Öykü Kitabı) 95 öykü kitap katıldı.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri verildi. Kategorilerinde birinci olanlar şu şekilde açıklandı:

1-Kategori: Nilda Kesgin (9 Canın Olsa)

2-Kategori: Gülce Neval Kışlal (Kardan Babam)

3-Kategori: Birgül Palut (Kırmızı Elbiseli Kadın)

4- Kategori: Zafer Doruk (Âlemciler)

TÜRKÜ AKBAYRAM’DAN DUYGUSAL FİNALE

Gecenin sonunda sahneye çıkan Türkü Akbayram, sevilen şarkılarını Sarıyerlilerle birlikte seslendirdi. Sanatseverler, şarkılara hep birlikte eşlik ederek geceyi coşkulu bir atmosferle noktaladı. Performansının ardından Başkan Aksu, Akbayram’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.