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15 Temmuz'da Balıkesir Şehitliği'ne ziyaret

15 Temmuz'da Balıkesir Şehitliği'ne ziyaret
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla il protokolüyle birlikte Balıkesir Şehitliği’ni ziyaret edip, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek yapılan duaya katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma programı, Balıkesir Şehitliği’nde başladı. Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanması ve Şehitlik önünde Kuran-ı Kerim Tilaveti ile dua yapılmasının ardından şehit mezarları ziyaret edildi. Şehit mezarlarını tek tek dolaşarak karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilendi. Program sonunda protokol üyeleri ve şehit aileleri, Şehitliğin önünde aile pozu verdiler.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nun himayelerinde gerçekleştirilen programa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Garnizon ve 9. Ana Jet Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, il protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Volkan Altınöz’e; Genel Sekreter Naki Çetin ile Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu eşlik etti.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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