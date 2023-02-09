1538 afetzede Ankara'da ağırlanmaya başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 ilde etkili olan deprem sonrasında Başkente gelen depremzedeleri AŞTİ’de karşıladıktan sonra Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştiriyor. Başta barınma, 3 öğün sıcak yemek, giyecek, sıcak su, sağlık, bebekler için süt ve mama desteği verilen depremzedeler için sosyal konutlardaki tüm imkânlar seferber edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında tüm olanaklarını afetzedeler için seferber etmeye devam ediyor.

Meydana gelen depremden etkilenerek yaşadıkları kentleri terk etmek zorunda kalan veya Başkente tedavi için gönderilen depremzedeler AŞTİ’de ABB ekipleri tarafından karşılandıktan sonra Mamak Araplar Mahallesi’nde bulunan sosyal konutlara yerleştiriyor.

AŞTİ’DE ŞEFKATLİ KARŞILAMA

Türkiye’yi derinden sarsan deprem sonrası tüm birim ve gönüllülerle el ele veren ABB, deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

ABB deprem bölgelerinden otobüslerle Ankara’ya gelen depremzedeleri ilk olarak AŞTİ’de karşılıyor.

Ankara’ya adım atar atmaz ekipler tarafından karşılanarak sıcak yemek, otobüs bileti, her türlü giysi gibi ihtiyaçları tespit edilen vatandaşlar, gitmek istedikleri şehirlere ücretsiz olarak gönderiliyor ve barınacak yeri olmayanlar ise Araplar Sosyal Konutları’na ulaştırılıyor.

1538 AFETZEDE AĞIRLANMAYA BAŞLADI

Barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine kapılarını açan Mamak Araplar Mahallesi’ndeki sosyal konutlar şimdi de Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında Başkente gelmek zorunda kalan depremzedeleri ağırlamaya başladı.

Tüm imkânların seferber edildiği sosyal konutlara yerleştirilen 1538 afetzedeye; 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, giyecek, hijyen, gıda, sağlık, güvenlik, acil ambulans ve bebekler için süt ile mama desteği sağlanıyor.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde bulunan tüm sosyal donatılar da kapılarını depremzedelere açılırken çok yakında psikolojik destek de verilecek.