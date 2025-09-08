16. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu Coşkuyla Gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Yörük Obaları Derneği iş birliğinde düzenlenen 16. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu, 6-7 Eylül tarihlerinde Menteşe’nin Düzeyn Yaylası’nda gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Samir Abbasov, Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Oleg Serebria, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Moldova Çadır-Lunga Belediye Başkan Yardımcısı Nelli Guboglo, Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük Ateşi ile Başladı, Konserle Sona Erdi

Toyun ilk günü “Kopuzdan Saza Göçer Kültürde Müzik” konulu panelle başladı. Yörük Türkmen kültür atölyeleri, Moldova oyun gösterileri, Azerbaycan halk dansları ve yörük ateşi ile devam eden etkinlik ikinci gününde yerel sanatçılar, Kazakistan halk dansları, zeybek gösterileri ve Mustafa Özcan konseriyle sona erdi.

Akcan: “Bu Etkinliklerle Yörük Kültürünü Gelecek Nesillere Aktarmak İstiyoruz”

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan : “Muğla Yörük Obaları olarak ilimizi yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. 16. Uluslararası Muğla Yörük Türkmen Toyu’nun düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen, her zaman yanımızda olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederiz. Her yıl daha da büyüyerek uluslararası boyutlara gelen toyumuzla yörük kültürünün konar göçer hayatını, değerlerini ve daha nice kültürel birikimlerimizi unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.”

Cengiz: “Toy Devam Edecek, Türklüğümüz Ebedi Kalacak”

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz : “Birçok yerden gelen temsilcilerle bir aradayız. Bu toy, Menteşe Beyliği’nin kurulduğu 1260 yılından beri bu topraklarda yaşatılan bir gelenektir. Toy devam ettikçe Türklüğümüz de ebedi kalacaktır.”

Karameşe: “Yörüklük; Bağımsızlık ve Özgürlüğün Sembolüdür”

Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe: “Yörüklük; bağımsızlık, özgürlük demektir. Bir ülke bağımsızlığını kaybederse her şeyini kaybeder. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için düzenlenen bu etkinlikleri çok önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Köksal: “Türkmen Geleneği Özgürlük, Doğayla Uyum ve Dayanışma Üzerine Kurulu”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal: “Binlerce yıllık kültürü birlikte yaşatmak için buradayız. Türkmen geleneği deyince aklıma üç temel değer geliyor: özgürlük, doğayla uyum ve dayanışma. Bu kadim kültür bu üç felsefi temelin üzerine inşa edilmiştir. Yayla yaşamı, hayvancılık, el sanatları ve misafirperverlik Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel hafızasıdır. Bize dayanışmadan geçtiğini gösteren bir yol bırakmıştır. Ekmeğini ve derdini paylaşan toplum asla sarsılmaz. Bugünlerde bu dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Nasıl ki toprağı, suyu, doğayı koruduysak bugün de doğamızı, zeytinliklerimizi, yaylalarımızı korumak zorundayız. Bunun için canla başla çalışıyoruz.”

Serebria: “Gagavuz Türkleri Olarak Toyda Yer Almaktan Mutluyuz”

Moldova Cumhuriyeti Büyükelçisi Oleg Serebria : “Bu etkinlikte olmak çok güzel. Dünyanın farklı yerlerinden katılımlar var. Gagavuz Türkleri olarak toyda bulunmak bizleri çok mutlu etti. Çadırlarımızı burada görmek, bu birliktelik içinde olmak bizim için çok değerli.”

“Toy, Misafirperverlik ve Halkların Buluşma Noktası Oldu”

Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Anguel Tcholakov: “Sıcak karşılamanız ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Burada olmak büyük mutluluk.”

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Ateşesi Samir Abbosov: “Kurulan çadırlar medeniyetin sergilendiği, halkların buluşma noktası oldu. Büyükelçiliğimize bağlı kültür merkezi olarak bu festivallere katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Başkan Aras: “Birlik Olmazsa Cumhuriyet Ayakta Kalamaz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“Muğla’mız kültürüne sıkı sıkıya bağlı bir kenttir. Yüzyıllardır böyledir, bundan sonra da böyle olması için hep birlikte çalışıyoruz. Türk milleti Ötüken’den, Horasan’dan, Anadolu’ya, Kafkaslar’a kadar yayıldı. Oralarda adil, herkesi kucaklayıcı bir yönetim tarzı benimsedi. Bugün de mazlum milletlerin yanındadır. Suriye’de, Irak’ta, Filistin’de zulme uğrayanlara kucak açan yine Türk milletidir. Biz bölgemizde ve dünyada barışın hâkim olması için çalışıyoruz.”

“Köklerimiz Binlerce Yıla Dayanıyor, Kültürümüzü Korumalıyız”

“Kültür, milletleri birbirinden ayıran ve geleceğe taşıyan bir birikimdir. Binlerce yıllık birikimin adı kültürdür. Kültürünüzü kaybederseniz varlığınızı da kaybedersiniz. Atamız, Cumhuriyeti kurduktan sonra Türk milletinin köklerini araştırmak için Türk Tarih Kurumunu kurdu. Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar izlerimizi takip etti. Çünkü köklerimiz çok eskiye dayanıyor. Sadece Türk ordusu bile 2500 yıl önce kurulmuştur. Bizler, köklü bir milletin fertleri olduğumuzu bilmeli ve bununla gurur duymalıyız.”

“Bugün ayrılığa yer yok. Yörükler, Türkmenler bir olmazsa Türkiye Cumhuriyeti ayakta kalamaz. Önümüzdeki yılki toy için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Kaderimiz birdir, geleceğimiz birdir. Bu topraklarda, Balkanlar’da, Orta Asya’da barışın teminatı kardeşliğimizdir. Ne mutlu Türk’üm diyene!”