19 Ekim Muhtarlar Günü Kartal'da kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kartal’daki ilk etkinlik Devlet Su İşleri (DSİ) Dragos Tesisleri’nde Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in mahalle muhtarları ile bir araya geldiği kahvaltı programı oldu. Etkinliğe, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir’in yanı sıra, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Belediye Birim Müdürleri ile Kartallı muhtarlar katıldı. Kahvaltı programında, muhtarlar ile uzun süre sohbet eden Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, etkinliğin sonunda tüm katılımcılar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muhtarlar Günü’ndeki ikinci etkinlik ise akşam yapıldı. Muhtarlar ile akşam yemeğinde bir araya gelen Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Mülki İdare Amirleri ile Belediye Başkan Yardımcıları, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Muhtarlar Derneği Başkanı’ndan Kaymakam Demir ve Başkan Yüksel’e Teşekkür

Buluşmaya aileleri ile gelen muhtarları tebrik eden ilçe yöneticileri ve muhtarların temsilcisi Salim Coşar bir konuşma gerçekleştirdi. İlk olarak söz alan Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı ve Soğanlık Orta Mahallesi Muhtarı Salim Coşar, “Muhtarlık günü 2015 yılında kanunlaştı. 2016 yılından bugüne kadar da her sene muhtarlar günümüzü kutluyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan kaymakamımıza, sabah bize ikramından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanımıza bu akşam bizi burada bir araya getirdiği için de kendilerine ayrıca muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu kutlamaları İstanbul'un 39 ilçesinde en güzel şekliyle Kartal Mülki İdaresi yapıyor. Ben sizlerin huzurunuzda bütün ekibe çok teşekkür ediyorum.” diyerek Kaymakam Abdullah Demir ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Başkan Yüksel: “Bizler Muhtarlarımızı Aile Olarak Görüyoruz”

Muhtar Salim Coşar’ın ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel ise, “Muhtarlık müessesesi, muhtarlık çalışmaları çok ciddi emek isteyen bir görev. İnsanların talepleriyle dertlenmek, onların taleplerini yerine getirebilmek için kamu kurumlarının her biriyle temas yakalamak ve çözüme ulaştırmak için büyük bir mücadele ve büyük bir emek gerekiyor. O yüzden öncelikle bu emekleri için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler Kartal Belediyesi olarak Kartal'da, Kartal'ın muhtarlarından olabildiğince faydalanmaya çalışıyoruz. Olabildiğince iş birliği içerisinde olmaya çalışıyoruz ve bir aile olarak görüyoruz. Takım arkadaşı olarak görüyoruz. Evet, her beş yılda bir seçimler oluyor, bitiyor. Bazen siyaset, bazen muhtarlık yarışı fark etmiyor. O bittikten sonra bulunduğunuz ilçede, bulunduğunuz ilde orayı iyileştirmek, takım arkadaşı olabilmek, o duyguyu yaşamak, yakalamak çok kıymetli. O yüzden bu vesileyle yirmi muhtar arkadaşımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar muhtarlar gününüzü kutluyorum. Bir ekip olarak, bir takım olarak Kartal'da daha iyi hizmetler verebilmek için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğimizden hiç şüphem yok. İyi ki varsınız diyorum.” dedi.

Kaymakam Abdullah Demir: “Zor Ama Manevi Tatmini Yüksek Bir Görev”

Son olarak söz alan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de muhtarlara yönelik konuşmasında, “Hepinizin malumu muhtarlık zor ve temsil ettiği kitleyi memnun etmenin de zor olduğu bir meslek. Bunun değişik sebepleri vardır. Kanunlarda muhtarın görevleri belki on beş yirmi maddede yazar ama kanunlarda, yönetmelikte, tüzükte olmayan görevleri de vardır. Elektriği kesilen vatandaş da muhtarı arar, üniversiteyi kazandığı için yurt sorunu olan aile de muhtarı arar. Bir şekilde mahalle halkı karşılaştığı herhangi bir sorun için ilk başvurduğu ve çözüm beklediği mercidir muhtar. Muhtarlar, vatandaşın direkt ulaşabildiği devletin ilk kanalıdır. Bu anlamda arkadaşlarımızın görevinin oldukça zor; zor ama manevi tatmini çok yüksek bir görev olduğunu düşünüyorum.” diyerek düşüncelerini dile getirdi ve muhtarlar gününü tebrik etti.

Kartallı Muhtarlar Atatürk Anıtı’na Çelenk Sundu

Kartal'da, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleştirilen son etkinlik, ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreni oldu. Törene, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları İmam Aydın ve Ali Apaydın ile mahalle muhtarları katıldı. Törende, Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Coşar, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.