19 Ekim Muhtarlar Günü Kartal’da Kutlandı

Kartal’da görev yapan muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Kartal Meydanı’nda düzenlenen tören, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ve Kartal Muhtarlar Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kartal İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Soner Eker’in, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile devam etti.

Törenden sonra Kartal Kaymakamlığı tarafından muhtarlar onuruna kahvaltı programı düzenlendi. Devlet Su İşleri’nin Orhantepe’deki tesisinde düzenlenen programa; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, ilçede görevli mülki amirler, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Programda kısa bir konuşma yapan Kartal Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Eker, Muhtarlar gününü 2015 yılından itibaren kutlanmaya başlandığını aktararak muhtarlara yaptıkları yardımlar ve gösterdikleri ilgi ve alaka nedeniyle Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Kaymakamlığı’na teşekkür etti. Programda daha sonra Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de kısa bir konuşma gerçekleştirerek bu anlamlı gün ile ilgili dilek ve temennilerini dile getirdi. Özverili çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Merhum Muhtar Kabri Başında Anıldı

Kahvaltı programının ardından Kartallı muhtarların bir sonraki durağı Pendik Yayalar Mezarlığı oldu. Burada ise 2021 yılında pandemi nedeniyle vefat eden Topselvi Mahalle Muhtarı Ramazan Keklik için anma töreni düzenlendi. Merhum muhtar için mezarı başında toplanan muhtarlar Keklik ailesine başsağlığı dileklerini iletirken emekli müezzin Vedat Özbaş da Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirdi. Merhum muhtar Ramazan Keklik için duadan sonra hayır lokması ikram edildi.

Kartallı Muhtarlardan Başkan Yüksel’e Ziyaret

Kartal’da görev yapan 20 mahallenin muhtarları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında muhtarların yerel yönetimlerin ilk ve en önemli temsilcisi olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, Kartal’ın sorunlarına muhtarlar ile birlikte çözüm ürettiklerini kaydetti. Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, ilerleyen günlerde bazı yeni projeler olacağının müjdesini verdi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Başkan Gökhan Yüksel ve Kartal’ın 20 muhtarı, günün anlam ve önemi anısına fotoğraf çektirdi.