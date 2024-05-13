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19 Mayıs Başkent'te büyük bir çoşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Başkent'te büyük bir çoşkuyla kutlanacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 17 Mayıs Cuma sanatçı Gülşen konseri ile başlayacak olan kutlamalar; 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek.

Başkent 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri 19 Mayıs’ta sevdiği sanatçılarla buluşturacak.

19 MAYIS BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANACAK

17 Mayıs Cuma Gülşen’in konseri ile başlayacak olan kutlamalar; 18 Mayıs Cumartesi Murat Boz ve 19 Mayıs Pazar Mor ve Ötesi konserleriyle devam edecek. Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenecek olan konserler için saat 16.00’dan itibaren Sıhhiye Zafer Çarşısı önünden ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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