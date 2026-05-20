19 Mayıs coşkusu Başkent'i sardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, Başkent’te binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda düzenlenen uçurtma şenliği, dans gösterileri ve konserlerle Ankaralılar 19 Mayıs coşkusunu gün boyu yaşadı. Gün boyu süren etkinlikler, Ankara Echoes ve sevilen sanatçı Ece Seçkin konseriyle taçlandı.

Başkent Ankara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde düzenlediği etkinliklerle coşku içinde kutladı. Türk bayraklarıyla donatılan kentte gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar bayram sevincini doyasıya yaşadı.

UÇURTMALAR BAŞKENT SEMALARINI RENKLENDİRDİ

Kutlamaların önemli adreslerinden biri Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı oldu. ABB tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çocuklar ve aileleri rengârenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Kimi vatandaşlar kendi hazırladıkları uçurtmalarla etkinliğe katılırken, kimi Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan malzemelerle uçurtmalarını alanda yaptı. Gün boyunca devam eden etkinliklerde oyun alanları yoğun ilgi görürken, sahne gösterileri de bayram coşkusunu artırdı. Ayrıca en hızlı uçurtmayı yapıp uçuran ilk 5 aileye ödülleri verildi.

19 MAYIS GECESİ KONSERLERLE TAÇLANDI

Akşam saatlerinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda kurulan sahnede kutlamalar konserler ve dans gösterileriyle devam etti. “Sönmeyen Meşale” müzikli dans tiyatrosunun ardından Ankara Echoes sahne aldı. Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Ece Seçkin en sevilen şarkılarıyla Başkentlilere unutulmaz bir 19 Mayıs akşamı yaşattı.

“ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLADIK”

Etkinliklere katılan Başkentliler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu şu sözlerle paylaştı:

-Mehmet Sargın: “Bugün geleneğimizi yaşattık, kızımla beraber uçurtma uçurduk. Uçurmaya da devam ediyoruz. Geçmişi hissettim, çocukluğumu hissettim.”

-İsmail Çalap: “Büyükşehir Belediye’mize bu etkinlik için teşekkür ederiz. Çocuklar için güzel bir etkinlik olmuş. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bütün ülkemize kutlu olsun.

-Asel Mira Keyvan: “Uçurtmayı uçururken çok eğlendim, çok güzeldi. Uçurtmayı da kendim yaptım.”

-Metehan Demir: “Gezmeye geldim, oyun oynadım. 19 Mayıs’ı kutluyorum.”

-Ali Kürşat Uzun: “Ben öncelikle Belediye’mize teşekkür etmek istiyorum en çok kültür faaliyeti yapan belediyelerden biriyiz. Gençleri unutmadıkları için Sayın Mansur Yavaş olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”

-Mina Jalilpour: “Eğlenmeye geldik. Çok güzel olmuş özellikle kafesi falan da çok iyi. Mekanı da güzel yapmışlar.”

-Nisanur Taşdemir: “Bence çok güzel hep olması gereken bir şey. Tam Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı oldu.”

-Ayşegül Koçak: “Ben her yıl geliyorum buradaki konserlere. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz çok güzel bir etkinlik.”