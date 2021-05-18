19 Mayıs coşkusu Beşiktaş'ta doyasıya kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı düzenleyeceği birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde saat 09.00’da resmi tören ve çelenk koyma programı ile başlayacak.

Ardından saat 11.00’da Beşiktaş Belediye Binası önünden bando ekibi ve belediyeye ait araçlar 19 Mayıs Konvoyu gerçekleştirilecek. Araçlar tüm mahalleleri gezerek anons ve marş dinletisi yapacak. Görkemli bir atmosferin olacağı her yerin bayraklarla süslendiği Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’ta kurulan LED ekrandan 19:19’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için, vatandaşlara İstiklal Marşı ve 10.Yıl Marşı dinletilecek. Tüm Beşiktaş halkı hep bir ağızdan marşlara camlardan ve balkonlardan eşlik edecek.