Sabah saat 09.00’da Beşiktaş Demokrasi Meydanı’nda resmi törenle başlayacak kutlamalar, Etiler Sanatçılar Park’ında Aylin Aslım ve Redd konseriyle devam edecek. Ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katılımıyla Balmumcu’dan Beşiktaş İskelesi’ne “100.Yıl Yürüyüşü’’ düzenlenecek.

İstanbul’da her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs coşkusu Beşiktaş’ta yaşanacak. 16 Mayıs’ta başlayan etkinlikler 19 Mayıs’a kadar tüm hızıyla devam edecek. 100 yıl önceki milli ruh ve kararlılık Beşiktaş’ta yeniden canlandırılacak. Sabah resmi törenle başlayacak olan kutlamalar saat 15.00’de Etiler Sanatçılar Park’ında Aylin Aslım ve Redd’in sevilen parçalarıyla devam edecek. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise genci, yaşlısı, öğrencisi 7’den 70’e herkes ellerinde Atatürklü Türk bayraklarıyla Balmumcu Kavşağında toplanacak ve Beşiktaş Sahile 100. Yıl yürüyüşü gerçekleştirecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunun da katılacağı bu anlamlı gün de siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 19/05/2019 Bugün

15:00 Aylin Aslım ve Redd Konseri ( Etiler Sanatçılar Parkı)

18:00 Balmumcu'dan Beşiktaş İskelesi'ne "100. Yıl Yürüyüşü"

( Toplanma yeri Mercure Otel- Balmumcu Kavşağı)