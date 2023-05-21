19 Mayıs coşkusu İstanbul'u koşuyorum etkinliğinde Üsküdar'da yaşandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseptiyle düzenlenen ‘İstanbul’u Koşuyorum’ Asya Etabı tamamlandı. Üsküdar’da 21 Mayıs Pazar sabahı bir araya gelen 3 bin 500 katılımcı, hem spor yaparak hem de eğlenerek bayramı coşkuyla kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri gerçekleştiriyor. İstanbul’u Koşuyorum etkinlikleri bu yıl Asya ve Avrupa olmak üzere iki etaptan oluşuyor. Yarışların bu seneki ilk etabı olan Asya etabı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konseptiyle 21 Mayıs Pazar günü koşuldu. Üsküdar sahili boyunca devam eden, boğaz ve Kız Kulesi manzaralarının eşlik ettiği parkurdaki koşuya 3 bin 500 kişi katıldı. 800 koşucunun mücadele ettiği 5K yarışı saat 08.00’de; 2 bin 700 kişinin rekabet ettiği 10K yarışı ise 09.15’te start aldı.

ÜSKÜDAR’DA BAYRAM KOŞUSU

Bayram için özel tasarlanan kırmızı renkli yarış tişörtleri sabah saatlerinde tüm Üsküdar sahilini kırmızıya boyadı. Son adıma kadar çekişmenin yaşandığı yarış eğlenceli görüntülere sahne oldu. 10K Kadınlar kategorisinde 33:55’lik derecesiyle Tuğba Güvenç birincilik ipini göğüsledi. Damla Çelik 35:32 ile ikinci sırada yer alırken, Özge Çolak 38:42’lik derecesiyle üçüncülük kürsüsüne çıktı. 10K Erkekler kategorisinde ise Faslı koşucu Abdelali Bouazzzaoui 30:46’lık süresiyle günün en hızlı ismi oldu. Aykut Taşdemir 31:02’lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı. 31:37’de varış noktasına ulaşan Mestan Turhan yarışı üçüncü sırada bitirdi. 5K yarışında kadınlarda Iuliia Bernikova 20:37 ile birinci oldu, erkeklerde ise Emin Berke Murathan 15:34’lük süresiyle ile birincilik kürsüsüne çıktı. Etkinlik, dereceye giren katılımcılar için yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.