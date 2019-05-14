19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın adresi Kadıköy olacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kadıköy’de bisiklet turu ile başlayacak. Bu yıl da her yıl olduğu gibi her yaştan yurttaş yaklaşık 12 kilometrelik ‘Bisiklet Turu’nda pedal çevirecek. Bisiklet Turu 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayarak aynı noktada son bulacak.

KALAMIŞ PARKI BAYRAMIN ADRESİ OLACAK

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın merkez üssü Kalamış Atatürk Parkı olacak. DJ performansı ile renklenecek etkinlikte, katılımcılar saat 11.00’den itibaren sportif aktiviteler, trambolin, tırmanma duvarı gibi etkinliklerle günün tadını çıkaracak.

BAĞDAT CADDESİ’NDE 100. YIL YÜRÜYÜŞÜ

19 Mayıs’ta İstanbul’un kalbi Kadıköy Bağdat Caddesi’nde atacak. Milli Mücadele’nin 100’üncü yılında Bağdat Caddesi’nde yüz binlerce kişi ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle yürüyecek. Yürüyüş saat 18:00’de Suadiye Işıklar’dan başlayacak.

KALAMIŞ VE YOĞURTÇU PARKI’NDA BİRLİKTE MAÇ İZLEME KEYFİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın son etkinliği Euro League 2019 Final Four maçları olacak. Final Four final maçı ile üçüncülük maçlarını hep birlikte izlemek için Kalamış ve Yoğurtçu Parkı’na dev ekranlar yerleştirilecek.