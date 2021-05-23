19 Mayıs haftasında gençlik ruhu Mersin'i sardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 5 gün boyunca gerçekleştirdiği etkinliklere çok sayıda Mersinli katıldı. İlk gün Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde başlayan ve kentin farklı noktalarına yayılan etkinlikler, ‘Sporcu Ödülleri’ töreni ile noktalandı.

Etkinliklere katılan gençlerden Doğukan Çeviker Taşkın, “Belediyemiz bize destek çıkıyor. O yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu hafta spora gönül veren herkes mutlu olmuştur” derken, stantlardaki üretici kadınlardan Yasemin Çolak “Burada yeni arkadaşlar edindim. Hepsi güzel arkadaşlar. Güzel bir 5 gün geçti” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde gençlik ruhu tüm Mersin’i sardı. 17 Mayıs’ta Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde başlayan etkinlikler 21 Mayıs’ta ‘Sporcu Ödülleri’ töreni ile noktalandı. 5 gün boyunca kentin farklı noktalarında süren etkinliklere genç yaşlı demeden çok sayıda Mersinli ilgi gösterdi.

Etkinlikler Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde başladı

Bocce, tekvando ve atletizm branşlarında Türkiye’yi temsil eden rekortmen milli sporcuların Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etmesinin ardından etkinlikler ilk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde başladı. Alanda üretici kadın stantları, spor aktiviteleri ve sahne gösterileri yer aldı. Cumhuriyet Gösteri Merkezi’ndeki etkinlikler ve stantlar 5 gün boyunca devam etti.

Etkinliklerin ikinci gününe bisiklet turu damga vurdu

Etkinliklerin ikinci gününde hentbol, basketbol ve voleybol branşlarında başarılı işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin kadın sporcuları, kentte spor anlamında geleceğin önünü açan efsanevi sporcuları mezarları başında andı. Aynı gün kentte düzenlenen ‘Gençlik Bisiklet Turu’ ve ‘Mersin Skatepark Şöleni’, 19 Mayıs coşkusunu kentin birçok noktasına yaydı. Etkinliklerin ikisine de katılan Başkan Vahap Seçer, bisiklet turunda gençlerle birlikte pedal çevirdi. Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanı’nda start verilen ‘19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu’ İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam ederek Taş Bina önünde sonlandı.

Kentin 2 noktasında “Rampark” açıldı

Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs haftasında kentin 2 noktasına Skatepark kazandırdı. Akrobasi bisikleti, kaykay ve paten tutkunları için vazgeçilmez bir alana dönüşen Skatepark’lara “Rampark” adı verildi. Rampark’lardan birisi Tarsus Ötüken Park’ta gençlerin hizmetine sunulurken, diğerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Mersin Kültür Park’taki gençler performanslarını sergiledi.

19 Mayıs konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti

Etkinliklerin üçüncü gününe denk gelen 19 Mayıs’ta Büyükşehir’in kutlama konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti. Sabah saatlerinde Tarsus’tan başlayan konvoy ilerleyen saatlerde Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin de cadde ve sokaklarını dolaştı. Konvoya Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katılarak sokaklarda, balkonlarda ve iş yerlerindeki vatandaşların 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadı.

Başkan Seçer gençlere seslendi: “2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız”

Konvoy, akşam saatlerinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde son buldu. Başkan Seçer, burada ellerinde meşaleler taşıyan ve marşlar söyleyen gençlere seslendi. Cumhuriyet’in 2. yüzyılına girildiğini hatırlatan Başkan Seçer, “Gençlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız, istikballerimiz, her şeylerimiz, 2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız, sizler 2. yüzyılı büyüteceksiniz, geliştireceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz, sizlerin yanındayız” dedi.

Gençler dostluk için futbol müsabakasına katıldı

19 Mayıs’ta Büyükşehir bir de dostluk müsabakası düzenledi. Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yapılan futbol müsabakalarında 19 takımın antrenörleri ve genç futbolcuları arasından seçilen oyuncular, toplam 3 müsabaka şeklinde gerçekleştirilen maçlarda sahaya inerek şenlik havasında geçen bir oyun sergiledi.

Etkinlikler 21 Mayıs günü Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Sporcu Ödülleri” töreniyle sona erdi. Törene Başkan Vahap Seçer de katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

“Mersin’de böyle şeyleri görmek ayrıcalıklı hissettiriyor”

Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde 5 gün boyunca gençlik ruhunu yaşayan vatandaşlar etkinliklerden memnun kaldıklarını kaydetti.16 yaşındaki Taha Alçımen, tribünde etkinlikleri seyretti. Yüzme başta olmak üzere birçok spor dalına ilgisi olduğunu vurgulayan Alçımen, “Mersin’de böyle şeyleri görmek ayrıcalıklı hissettiriyor. Bundan dolayı aşırı memnunuz. Hem müzik var hem arkadaşlarımızla oturup eğlenebiliyoruz” dedi.

Tribündeki vatandaşlardan Mehmet Özbay ise bu yılki coşkudan memnun kaldıklarını vurgulayarak, “Bu seneki etkinlikler güzeldi. Sokağa çıkma yasaklarından sonra bize de çok iyi geldi. Başkanımız Vahap Bey sağ olsun. Her sene bu şekilde yapmasını diliyoruz” diye konuştu.

“Spora gönül veren herkes bu hafta çok mutlu olmuştur”

Gençlerden Doğukan Çeviker Taşkın, arkadaşlarıyla birlikte alandaki sahada ayak futbolu oynadı. Sürekli sporun içerisinde olduğunun altını çizen Taşkın, şunları söyledi:

“Bu hafta belediyemiz bize her türlü katkıyı sundu. Gençler olarak kendimizi bu yüzden çok mutlu hissediyoruz. Gençler, büyükler, küçük kardeşlerimiz herkes bu coşkuyu hissetti. Belediyemiz bize destek çıkıyor. O yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bu hafta tüm sporcu kardeşlerimiz, spora gönül veren herkes mutlu olmuştur.”

“Gençleri pandemi döneminde yalnız hissettirmediler”

Ayak futbolu oynayan gençlerden birisi de Hasan Çelik oldu. Mersin’de gençlere önem verildiğini vurgulayan Çelik, “Gençlere destek veriliyor. Vahap Bey’in, belediyenin üniversiteyi kazandığımda yardımı oldu. Özellikle pandemi döneminde yalnız hissettirmediler. Eksik olmasınlar. Bizler de şehrimize layık olarak her alanda ülkemizi ve milletimizi temsil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Uzun zaman sonra 19 Mayıs coşkusunu yaşadığımızı hissettik”

Stantlardaki üretici genç kadınlardan Hale Nur Coşkun, Balıkesir’den Mersin’e taşındıklarını ve daha önce başka bir şehirde böyle etkinlik görmediğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Mersin’de böyle bir imkan olduğunu duyunca başvurduk. Daha önce başka bir şehirde böyle bir etkinlik görmemiştim açıkçası. Ortam çok güzeldi. Ben kardeşlerimle birlikte geldim, yanımda duruyorlardı. Sürekli bir etkinlik buldular, spor etkinliklerine katıldılar ve ilgi, alaka da çok güzeldi. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Uzun zaman sonra 19 Mayıs coşkusunu yaşadığımızı hissettik. 19 Mayıs’ta hem gençlere hem biz üretici kadınlara böyle olanaklar sunulması çok güzeldi. Başkanımız’a çok teşekkür ederim.”

“Güzel bir 5 gün geçti”

5 yıldır takı tasarımı ile uğraştığını belirten Yasemin Çolak ise açılan stantlarda ilk defa yer aldığını vurgulayarak, “Burada yeni arkadaşlar edindim. Hepsi güzel arkadaşlar. Güzel bir 5 gün geçti. Bize kazandırdıkları var, bir sosyal ortamımız var. Güzel arkadaşlıklarımız var” diye konuştu.