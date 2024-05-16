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19 Mayıs heyecanı Altıeylül’de yaşanacak

19 Mayıs heyecanı Altıeylül’de yaşanacak
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Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası bünyesinde yapılan etkinliklerle 19 Mayıs heyecanını Altıeylüllü vatandaşlarla birlikte kutlamak için bir dizi program hazırladı.

50. Yıl Parkı’nda 15-16-17 Mayıs’ta 3X3 Sokak Basketbol Turnuvası ve 17 Mayıs Cuma günüde ASUVA’da yapılacak olan konserler ve etkinliklerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

Gençler 3X3 Basketbol Turnuvasında 50. Yıl Parkı’nda buluştu

Altıeylül Belediyesi, Gençlik Haftası etkinlikleri Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte gençler için basketbol turnuvası büyük ilgi gördü. 38 takımın katılımıyla gerçekleşen ve 16-17 Mayıs’ta 50. Yıl Parkı’nda 3X3 Basketbol Turnuvası devam edecek.

Altıeylül Belediyesi ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası bünyesinde yapılan etkinliklerle 19 Mayıs heyecanını Altıeylüllü vatandaşlarla birlikte kutlamak için bir dizi program hazırladı.

“Basketbol Turnuvasıyla gençlerimizi buluşturduk”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli;  “Belediyemiz Gençlik Spor Müdürlüğü ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlemiş olduğu Basketbol Turnuvası’na katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve ailelerini buluşturduğumuz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla bir araya getiriyoruz” dedi.

“Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım”

Başkan Şehirli; “Hafta boyunca gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Belediyemiz bünyesinde 17 Mayıs Cuma günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri düzenliyoruz. Saat 20.30’da Pamukçu Bengisi Halk Oyunları Gösterisi, saat 20.45’de Altıeylül Harmandalı Topluluğu gösterisi ve saat 21.00’de Onur Yaman’ın konseriyle 19 Mayıs coşkusunu hep birlikte kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi (ASUVA PARKI)’nda ücretsiz olarak yapılacak etkinliklere siz değerli Altıeylüllü vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Kurtuluş Mücadelesinin 105. Yıldönümünü kutluyorum”

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, “19 Mayıs 1919, “Ya istiklal ya ölüm!” düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı bugünü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesiyle bizlere bu vatanı emanet eden başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 105. Yıldönümünü kutluyorum” dedi.

Etiketler altıeylül altıeylül belediyesi hakan şehirli
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