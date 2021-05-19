19 Mayıs ruhu Başkent Ankara'da coşkuyla kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlediği çeşitli etkinlikleri Başkentlilerle buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin gezici otobüslerle bandolar eşliğinde gerçekleştirdiği şehir turuna ve konserlerine Başkentliler coşkuyla eşlik etti. Sokaklarda Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyen Ankaralılar evlerinin balkonlarından ve camlarından da 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladılar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kademeli normalleşme süreciyle birlikte “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nı çeşitli programlarla kutladı.

Bu yıl 7 merkez ilçede gezici otobüslerle bandolar eşliğinde marşlar ve şarkılar çalan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ruhunu Başkent’in cadde ve sokaklarına taşıdı.

MEHTERAN TAKIMI YÜRÜYÜŞÜ VE KONSERLER

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik haftası etkinlikleri Mehteran ve Türk Halk Müziği konseri ile Kent Orkestrası’nın Gençlerle Sahnede programıyla başladı.

19 Mayıs’ta Mehteran Takımının Yenimahalle, Etlik ve Keçiören’de yaptığı yürüyüşle devam eden etkinliklerde FOMGET Halk Dansları Topluluğu, FOMGET Kadınlar Futbol Takımı ve EGO Spor Kulübü de Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 50. Yıl Parkı’nda AGORA Senfoni Orkestrası’nın verdiği Gençlik Konseri’ne ev sahipliği yaptı.

BAŞKENTLİLER BANDO GEZİCİ EKİBİNİ COŞKUYLA KARŞILADI

Büyükşehir Belediyesi Keçiören, Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde gezici otobüslerle bandolar eşliğinde 19 Mayıs marşları ve şarkılarını çaldı.

Bando Müziği Geliştirme Eğitim ve Tanıtma Derneği’nin müzisyenlerinden oluşan 70 kişilik bando ekibi, Başkent’in 7 merkez ilçesindeki cadde ve sokaklarda Başkentlilerle buluştu. Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve sokaklarından kutlamalara katılan 7’den 70’e tüm Ankaralılar, Türk bayraklarıyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Ankara Zabıtası Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlara gün boyu ücretsiz maske dağıtırken, EGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Metrosu’nda vatandaşları 19 Mayıs Gençlik Marşı eşliğinde anonslarla karşıladı.

BÜYÜKŞEHİR’İN KUTLAMALARINA VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklere katılan Başkentliler, duygu ve düşüncelerini ise şu sözlerle ifade etti:

-Ergün Nağman (Ankara Mızıkacıları Bandosu Şefi): “Bu vatanın kurtuluşu çok kolay olmadı. Bizler Cumhuriyetin çocuklarıyız, bugün olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyeti savunmaya, Ata’mızın izinden gitmeye devam edeceğiz. Bu anlamda kıvançlı ve gururluyuz.”

-Aslı Kayakazan: “27 yaşındayım. Bizi buraya getirenleri asla unutmamız gerekiyor. Her zaman Atatürk’ün gösterdiği yönde ilerlemeye devam edelim.”

-Nergis Mucukgil: “Başkanımız herkese yardımsever, eşitlikçi anlayışla davranıyor. Bu etkinlik için kendisini kutluyoruz.”

-Yakup Günay: “Tüm ulusumuza kutlu olsun. İnşallah güzel ve hastalıksız günlerde bu bayramımızı çok daha coşkulu şekilde kutlarız.”

-Zeynep Öztürk: “Pandemi sürecinde evlerde çok sıkıldık ama Büyükşehir Belediyesinin bu kutlama programından çok memnun olduk. Oğlum da çok mutlu oldu otobüsünüze binmek istedi.”

-Serhan Ak: “Keçiören Esertepe’de oturuyorum. Büyükşehir Belediyesinin böyle bir kutlama yapması çocuklarımız için de eğlenceli oldu. Hepimiz memnunuz bunu düşünenlere teşekkür ederiz.”

-Ethem Gürbüyük: “19 Mayıs’ı Türk gençliğine armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını böyle bir günde şükranla ve minnetle anıyoruz.”

-Damla Karabulut: “Atatürk’ü çok seviyorum. İyi ki bize bu günü armağan etti.”

-Mürşide Gülen: “Benim okumuşluğum yok ama Allah herkesi böyle birleştirsin, bayramlar kutlatsın senelerce. Büyükşehir Belediyesi her sene hep böyle sokak sokak dolaşsın, bize bu duyguları yaşatsın.”

-Umut Çetiner: “Sevgiyle tutunduğumuz sürece sonsuza kadar birlikte mutlu gidebiliriz.”

-Hatice Akduman: “Çok gururlandım. Devamlı bu tür programları bekliyoruz. Atatürk’ü kalbimizde taşıyoruz.”

-İlayda Akduman: “Gerçekten böyle bir şey yapmanız bizi çok mutlu etti. Müzikleri duyunca, çaldığınız marşları duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Vatanıma iyi bir öğrenci ve bir vatandaş olmak istiyorum. Herkes pandemide evlerinde ama buraya gelmeniz, müziği duyurmanız çok güzel oldu tüm mahallemiz için.”

-İsmail Özkan: “Atamız sayesinde buralarda oturabiliyoruz. 19 Mayıs herkese kutlu olsun.”

-Arif Dilekçi: “Bugün bu organizasyon için başta başkan Mansur Yavaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür özel günleri her zaman kutlamayı istiyoruz. Büyükşehir bu bayramda da yanımızda çok mutlu olduk.”

-Erdem Dilekçi: “Böyle bir etkinlik olduğu için çok mutlu olduk, güzel düşünülmüş bir etkinlik.”

-Hasan Koçöz: “Bu zor zamanlarda böyle kutlamalar olduğu için çok mutluyuz. İnsanlara motivasyon oluyor. Başkanımızın yaptığı yardımları, etkinlikleri görüyoruz. Ne mutlu böyle bir başkana sahip olduğumuz için ne mutlu bize.”

-Zafer Demirel: “Coşkulu şekilde kutluyoruz bu şekilde sonsuz saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz Mansur beye.”

-Özlem Onur: “Bizler Atatürk’ün evlatlarıyız. 19 Mayıs kutlu olsun.”

-Ali Demiral: “Gençlerimizin bu bayramı ayakta tutmasını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Cengiz Özgür: “19 Mayıs Türkiye’nin kurtuluş yıl dönümü. O yüzden Ata’mıza saygımız çok büyük. Herkese kutlu olsun.”

-Cemil Özkan: “Mansur başkanımıza çok teşekkür ederiz, herkesin bayramı kutlu olsun.”

-Zeynep Uzunoğlu: “Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz, bizi çok mutlu ettiler. Atatürk’ü bir kere daha andık, çok güzel oldu.”

-Naime Üşüdür: “Keçiören’de oturuyorum. Sokak sokak dolaşıp çok güzel bir program yapmışlar, çok mutlu oldum. Hatırlatmaları çok güzel, çocuklarımız da çok güzel eğlendi. Bu pandemide yüzümüzü güldürdüler.”

-İbrahim Erkin Topaloğlu: “Atatürk doğum gününü bugün olarak kutluyor. Ben de inanıyorum ona. Çok mutlu oldum çok güzel bir etkinlik oldu, çok beğendim.”

-Mikail Karakay: “Böyle bir kutlama çok güzel oldu. Atatürk bize ne güzel bir bayram vermiş. Otobüslerle gezilmesi çok güzel bir düşünce.”

-Selahattin Özdemir: “Eski 19 Mayısları geri istiyoruz. O eski coşkuyu, stadyumlarda okullarımızda görmek istiyoruz.”

-Sema Polat (FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü): “Bu şekilde bir programda olduğum için çok mutluyum. İlk defa böyle bir programdayım. Çok mutlu ve gururluyum bunun için.”

-Dora Kübra Yıldız (Milli Sporcu - FOMGET): “İstediğimiz gibi kutlayamasak da yine de dışarıya çıkıp insanlarla birlikte bir kortej yürüyüşü yaptık.”

-Kalender Karagöz: “Burayı böyle görünce çok heyecanlandım. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu vesileyle Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla yad ediyoruz.”

-Candan Özkara: “Bugünleri böyle, anlamını hissederek yaşatanlara çok teşekkür ediyoruz.”

-Uğur Kiraz: “Heyecanlandım, biraz eskiye gittim. Tarihimizle gurur duyuyoruz. İnşallah daha güzel günlerde kutlama fırsatı buluruz. Bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”