19 Mayıs’ın 104. Yılında Kartal’da Coşkulu Kutlama

Kartal Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı kutlamaları kapsamında renkli ve spor içerikli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı destanının ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bayramın 104. yıl dönümü, ilçe genelinde büyük bir şölen ile kutlanacak.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs, Kartal’da renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne olacak.

Kartallılar 19 Mayıs Akşamı Fener Alayı’nda Buluşacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde Cuma akşamı saat 19:30’da Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

Kartal’da geleneksel hale gelen fener alayında; bu yıl da gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Kartal Meydanı’na doğru yürüyerek 19 Mayıs coşkusuna hep birlikte ortak olacak.

3 Gün Sürecek Spor Etkinlikleri

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği kutlamalar kapsamında ise 16-17 ve 18 Mayıs, 10.00-20.00 saatleri arasında Kartal Meydanı; plaj voleybolu, basketbol turnuvası, ayak tenisi, canlı langırt ile VR gibi birçok spor etkinlikleri ile Kartallı gençlerin buluşma noktası haline gelecek. Tüm gün ve tüm gece sürecek etkinliklerle bayram sevinci doyasıya yaşanacak.

Başkan Yüksel, Kartallıları 19 Mayıs Kutlamalarına Davet Etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını yapılacak olan kutlamalara davet ederek, “Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılını kutluyoruz.

Atatürk’ün ‘Ey Türk Gençliği!’ diyerek ülkemizi gençlere emanet ettiği gerçeğini bir kez daha hatırlarken, tüm Kartallı komşularımı ve gençlerimizi bu coşkuyu birlikte yaşamak için etkinliklerimize davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.