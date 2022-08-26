2. Jip vakası: Belbeton fabrika alanı Ankara Büyükşehir’e teslim edilmiyor

Özelleştirme sürecinde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok dosyası savcılığa iletilen eski belediye iştiraki Belbeton’un fabrika alanı, hukuki şartlar sağlanmasına rağmen Etimesgut Kaymakamlığı’nca bir yıldır ABB’ye teslim edilmiyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait alan, mahkeme kararları olmasına ve her geçen gün kamu zararı artmasına karşın ABB’ye devredilmiyor. ABB, tahliye işlemini yapmayan eski Etimesgut Kaymakamı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özelleştirilmeden önce milyonluk yatırımlar yapılan, özelleştirme sürecinde değeri düşük gösterilerek kamuya büyük zarar verilen ve 2012 yılında özelleştirildikten sonra ABB’den değerinin 10 katı kadar fazla iş alan Belbeton, şimdi de fabrika alanı ile gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye’ye ait Belbeton fabrika alanının 2021 yılında tahliyesini ve teslimini istedi. Etimesgut Kaymakamlığı bu talebe Belbeton AŞ kiracılık sıfatının tespiti davası açıldığı, bu nedenle uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği ve dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılamayacağı hususu gerekçesiyle reddetti.

Belbeton AŞ’nin tahliye işleminin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından reddedildi. Tüm hukuki uygulamaların aksine Etimesgut Kaymakamlığı 4 Kasım 2021 tarihli yazısında “her ne kadar ihtiyati tedbir talebi reddedilmiş olsa da, Belbeton A.Ş. tarafından red kararına karşı itirazda bulunulmuş olması” gerekçesiyle, dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılmayacağını Ankara Büyükşehir Belediyesine bildirdi.

DEVLET MALI İADE EDİLMİYOR, KAMU ZARARI BÜYÜYOR

Etimesgut Kaymakamlığının hukuki süreçlere aykırı keyfi işlemine ve kamu zararının artmasına karşın Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 Ocak 2022 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde resmi yazılarla mevcut durumda tahliye işlemini engelleyecek herhangi bir ihtiyati tedbir ya da yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığını tekrar Etimesgut Kaymakamlığına bildirdi. Yazılarda tedbirin reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna başvurulması hususunun tahliyeyi engellemeyeceğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunularak altı çizildi. Yazılara Kaymakamlık hiçbir cevap vermedi.

ABB ısrarını sürdürerek 12 Nisan 2022 tarihinde de yazı yazdı ancak Kaymakamlık, Belbeton AŞ tarafından tahliye işleminin iptali talebiyle İdare Mahkemesinde dava açıldığı gerekçesiyle hukuki tüm uygulamaların aksi yönünde bir kararla tahliye işlemini yine gerçekleştirmedi.

ESKİ KAYMAKAM VE YETKİLİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez 24 Haziran 2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihinde yazdığı yazılarla mahkemenin Belbeton AŞ hakkında kiracılık sıfatının tespiti davasının reddine karar verdiğini bildirdi. Belediye Kaymakamlığa yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini, ihtiyati tedbir talebinin reddedildiğini, tahliyeye engel hiçbir durumun olmadığını ve her geçen gün kamunun zarara belirterek tekrar tahliye talebinde bulundu. Bu yazılara da cevap verilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tahliyeyi gerçekleştirmeyen ve kısa süre önce görev yeri değişen eski Etimesgut Kaymakamı ve yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.