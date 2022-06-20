2. Kartal Kitap Fuarı Muhteşem Bir Kapanış İle Veda Etti

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kartal Kitap Fuarı, söyleşiler ve etkinliklerle dolu geçen 10 günün ardından sona erdi. 10 Haziran’da Kartal Meydanı’nda kapılarını açan kitapseverlerle yazarları bir araya getiren fuarın kapanış gününde de birçok gazeteci, yazar ve sanatçı okurlarla buluştu.

Kartal Meydanı’nda 7 bin metrekareden fazla bir alana kurulan, 90’dan fazla yayınevinin ve yüzlerce yazar ve sanatçının katıldığı fuarın son günü eğlenceli bir etkinlik ile başladı. Fuar alanını çocuk sesleri ile dolduran Şubadap Çocuk Koro Konseri, çocuklar kadar aileler tarafından da büyük ilgi gördü. Eğlenceli şarkılara eşlik eden çocuklar yüz boyama, karikatür ve balon atölyelerinde gönüllerince eğlendi. Aynı zamanda Babalar Günü’ne denk gelen fuarın son günündeki bu eğlenceli etkinliğin ardından Şair D. Ali Gültekin’in şiir dinletisi gerçekleşti.

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel kitaplarını imzaladı

Babalar gününe özel şiirleri de okuyan Gültekin’in ardından KE sahnesinin konukları Gazeteci ve Araştırmacı Yazarlar Timur Soykan ve Murat Ağırel oldu. Büyük ilgi gören iki isim de kitaplarında yer verdikleri bazı olaylar ve yolsuzluklarla ilgi çarpıcı bilgiler ve ilginç anekdotlar aktardı. Konuşmalarında mevcut ekonomik darboğaz ve önümüzdeki süreçteki seçimlerle ilgili gözlemlerini de paylaşan Ağırel ile Soykan, daha sonra okuyucuları ile yayınevi standında buluşarak kitaplarını imzaladı.

KE sahnesi yazarları ağırladı

10 Haziran’da açılan ve her gün edebiyat dünyasının isimlerini ağırlayan Kartal 2. Kitap Fuar’ının son günü yine söyleşilerle renklendi. KE sahnesine gün boyunca Deniz Utlu, Uğur Terzi, Karin Karakaşlı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Abdullah Ezik, Ercan Yılmaz ve Nuri Kurtcebe konuk olarak moderatör eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi.

Ahmet Ümit için metrelerce uzunluğunda imza kuyruğu

2023’de tekrar açılmak üzere bu yıl için okuyuculara veda eden fuarın son konuklarından biri de polisiye roman denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ahmet Ümit oldu. Ümit, romanlarından yola çıkarak polisiye romanları ilgili bazı ilginç bilgileri paylaştı.

Tarihe büyük önem verdiğini Anadolu’nun pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı aslında bu topraklarda insanların çok kültürlü olarak doğduğunu ancak sonradan kalıplara sıkıştırıldığını kaydeden Ümit, Osmanlı tarihine de büyük önem vererek kitaplarında yer verdiğini söyledi. Bir soru üzerine mitoloji ve tarihin pek çok kitabında belirli oranlarda yer aldığını ve bununda romanlarının katmanlar haline derinlik kazandırmasını arzu ettiğini kaydeden Ümit, sinemaya uyarlanan eserler için de karakterlerin ve hikayenin bozulmasından çekindiğini belirtti. Edebiyatın demokratik olduğunu ve okuyucuların hayali karakterler üzerinden o karakterleri kurgulayan yazarla bile tartışacak kadar benimsediğini söyledi. Söyleşinin ardından hediye kalemini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden alan yazar Ahmet Ümit daha sonra kitaplarını imzalamaya başladı. Yayınevinin önüne kadar fuar içinde metrelerce uzunlukta bir kuyruk oluşturan okuyucuları Ahmet Ümit imzalı kitaplarına kavuştu.

“Bireyselleşme artıyor”

Kartal 2. Kitap Fuarı’nın son gününde KE sahnesi söyleşilerine konuk olan Ali Haydar Fırat ile birlikte sahneye Gazeteci-Yazar Murat Aksoy çıktı. Güncel gelişmelerin yanı sıra var olan ekonomik sıkıntıların ilerde neden olabileceği olguları anlatan Ali Haydar Fırat toplumda bireyselleşmenin arttığını ve birlikte zorluklara göğüs germe fikrinin gerilemeye başladığını söyledi. Dayanışmayı yüceltmenin önemine değinen Fırat toplumda değişim yönünde ciddi bir talep olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmalarının ardından Murat Aksoy ve Ali Haydar Fırat’a Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından Kartal 2. Kitap Fuarı anısı olarak kalem hediye edildi.

“Birlik şart”

10 gün boyunca onlarca söyleşinin gerçekleştiği sahnenin konuşmacı olarak son konuğu ise Gazeteci-Yazar Levent Gültekin oldu. Gültekin, Türkiye’nin hem politik, hem ekonomik hem de sosyolojik olarak çok ciddi değişimlerden geçtiğini ve ciddi tehlikelerin söz konusu olduğunu söyledi. Yazarlar ve aydınlara büyük görevler düştüğünü ve halktan büyük bir geri dönüş aldıklarını kaydeden Gültekin, ülkenin yeniden düze çıkması için muhalefetin sağlam bir birlik kurması ve bunu topluma anlatması gerektiğini kaydetti. Aksi olması durumunda örtülü pek çok hukuksuzluğun açık biçimde yapılmasının tehlike doğuracağını belirten Gültekin’e fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Soruları da cevaplandırarak konuşmasını bitiren Gazeteci-Yazar Levent Gültekin’e, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel tarafından günün anısına kalem hediye edildi.

Başkan Gökhan Yüksel’e Babalar Günü sürprizi

Gazeteci-Yazar Levent Gültekin okurlarıyla buluşmak üzere imza standına doğru ilerken kapanış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel anlamlı bir sürpriz ile karşılaştı.

Önce sahneye yansıtılan bir video ile ilk babalar günü kutlanan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel; eşi Sibel Doğan Yüksel ve 8 aylık oğlu Eymen Ali’yi bir anda sahne önünde görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Oğlu ve eşinin ilk Babalar Gününü kutladığı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in mutluluğuna fuar alanındaki yüzlerce kitapsever ortak oldu.

Başkan Gökhan Yüksel, mutluluğunu ve heyecanını; “Eymen Ali ile ilk babalar günüm. Bu koşturmaca içinde pek bir araya gelemedik. Benim için çok anlamlı oldu. Babalar Günü'nü yaşamak omuzlarımdaki yükü azalttı. İnşallah iyi şeyler yapmaya devam edip, yaşanılabilir bir dünyayı çocuklarımıza bırakırız" ifadelerini kullandı. Başkan Yüksel daha sonra kucağına aldığı Eymen Ali ile bir kaç yayın evinin standına uğrayarak oğlunun ilk masal kitaplarını aldı.

Kitap Fuarının kapanışı Erdal Erzincan konseriyle gerçekleşti

Bu anlamlı sürprizin ardından Kartal 2. Kitap Fuarı’nın son etkinliği Erdal Erzincan konseri oldu. Etkinlik alanının tamamen dolduğu konserde önce konuk sanatçı Ayhan Aydın sahne alarak türküleri seslendirdi. Daha sonra sıra bağlamanın ustası Erdal Erzincan’ın verdiği müthiş müzik ziyafetine geldi. Sevilen pek çok türküsünü adeta seyirci korosuyla seslendiren Erzincan, Kartal 2. Kitap Fuarı’na yakışır bir kapanış gerçekleştirdi.

Konserin son bölümünde ise Ayhan Aydın ve Erdal Erzincan birlikte sahnede yer alarak türküleri çalıp söyledi. Kapanış töreninde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel her iki sanatçıya da teşekkür ederek günün anısına çiçek takdim etti. Kısa bir konuşma yapan Yüksel, Kartal 2. Kitap Fuarı’na katkıda bulunan, destek veren, emek harcayan ve bizzat katılan herkese teşekkür ederek fuarın geleneksel hale gelmesi için desteklerini esirgemeyeceklerini vurguladı. Başkan Gökhan Yüksel, 2023’te yapılması planlanan kitap fuarında yeniden bir araya geleceklerini belirtti.