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2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nde renkli görüntüler

2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nde renkli görüntüler
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2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri'nin ilk ayağı Kos Adası’nda gerçekleşti.

Kos Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleşen 2. Kos-Bodrum Dostluk Konseri, 29 Eylül Pazar günü Kos Adası’nda yapıldı.

Kos Belediyesinin davetlisi olarak gidilen etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum belediye başkan yardımcıları, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, İMEAK DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan, BOTAV Genel Sekreteri Galip Gür, meclis üyesi ve İki Yaka Kültür Festivali Komite Başkanı Nil Taşkıran ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı temsilen Dış İlişkiler Daire Başkanı Celal Cem Deniz katıldı. Rodos Türkiye Başkonsolosu Salim Kırcalıali ile Kos Adası’nda yaşayan Türk ve Yunan vatandaşlar da konser etkinliğinde yer aldı.

Kos Limanında Theodosis Nikitaras tarafından karşılanan Başkan Mandalinci ve beraberindekiler ilk olarak Kos Belediye Binasına geçti. Kos Belediye Başkanı Nikitaras tarafından ağırlanan Bodrum heyeti, daha sonra Belediye Meclisinde bir araya geldi.  Kos belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de katıldığı mecliste, karşılıklı iyi niyet ve temenniler dile getirildi. Akşam gerçekleştirilen konserde ise dostluk mesajları verilirken Türk ve Yunan ezgileri hep bir ağızdan söylendi.

“Burada sevgi ve barış için şarkı söylüyoruz”

Açılış konuşmalarıyla başlayan konserde Kos Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye katılımları dolayısıyla teşekkür ederken, “İlk kez bu kadar genç bir başkan yer alıyor. Kendisi ilk kez bugün, bebeğiyle Yunanistan’a geldi. Bu akşam burada arkadaşlığımızı ve dayanışmayı mühürlüyoruz. Sevgi ve barış için şarkı söylüyoruz. Müzikle dayanışma adına, Yunanistan ve Türkiye ile beraber mükemmel bir akşama müzikle yolculuk edelim” dedi.

2. Kos-Bodrum Dostluk Konserinin ilk ayağı Kos Adası’nda gerçekleşti.

“Türkiye ve Yunanistan çok büyük bir aile”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise geçen sene Kos’ta Bodrum Belediye Meclis Üyesi olarak bulunduğunu ve yine bu meydanda Türk- Yunan dostluğunu pekiştiren ortak şarkıları, ortak değerleri, duyguları, düşünceleri anlatan harika bir konser yaşadıklarını hatırlatırken şunlara değindi:

“Bugün karşınızda Türkiye’nin en genç erkek belediye başkanı olarak ve Bodrum Belediye Başkanı olarak bulunuyorum. Bundan da son derece mutlu ve gururluyum. Bodrum’dan size kardeşlerinizin selamını getirdim. Onlar da sizlere ‘merhaba’ diyor ve inşallah iki hafta sonra da hepinizi Bodrum’a bekliyoruz. Türkiye ve Yunanistan çok büyük bir aile. Beraber kardeşiz, beraber komşuyuz. O yüzden ben de ailemle beraber bu ailenin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Kardeşliğimiz, dostluğumuz bâki kalacak. Bu topraklarda, bu denizlerde, Ege’nin Akdeniz’in o müthiş dostluğunu, kardeşliğini bütün dünyaya duyuracağız ve biz siyasetçiler dostluğu, kardeşliği, barışı he zaman savunuyor olacağız.”

11 Ekim’de Bodrum’daki etkinliklerle ilgili de konuşan Başkan Tamer Mandalinci, “Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıl bu konser, Sevgili Theodosis Nikitaras ve Sevgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras iş birliğinde harika bir etkinlikle hem Kos’ta hem Bodrum’da olmuştu. Bugün aramızda bulunamadı Ahmet Başkanımız, sizlere çok büyük sevgilerini, saygılarını iletiyor. 2 hafta sonra Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Kos Belediye Başkanımız Theodosis Nikitaras ve ben harika bir konser, harika bir etkinlik düzenleyeceğiz” diyerek Kos halkını etkinliklere davet etti.

Bodrum, Türk ve Yunan Ezgileriyle Yankılanacak

Etkinliğin ikinci ayağı 5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali 11-12-13 Ekim tarihlerinde Kumbahçe Meydanında gerçekleşecek. Etkinlikler, 11 Ekim Cuma günü Bodrum Belediye Meydanından Kumbahçe Meydanına yapılacak kortej yürüyüşünün ardından saat 20.00’de 2. Bodrum-Kos Dostluk Konseri ile başlayacak. Konserde Lefteris Stefanopoulos yanında Didem Kasal Esentürk ile Söylev Ezgi Uludağ, Türk ve Yunan ezgilerini seslendirecek. Üç gün sürecek etkinlikler, halk oyunları gösterileri, defileler, konserler, mutfak atölyeleri ile dolu dolu geçecek.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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