2 milyon İstanbullunun elektriği çöpten üretilecek

Çöpten elektrik üreterek hem doğayı koruyan hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektriğini çöpten üretecek.

İklim Eylem Planı çerçevesinde 2050 yılında ‘sıfır’ karbonu hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘Yeşil Çevre’ politikalarına hızla devam ediyor. Topladığı çöpleri birden fazla tesisinde işleyerek elektriğe dönüştüren İBB, bu sayede hem çevreyi temizliyor hem de yenilenebilir enerji ile dışa bağımlılığı azaltıyor. 2021 yılında 1 milyon 200 bin İstanbullunun tükettiği elektrik kadar enerji üreten İBB, 2022 yılında 2 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Enerji üretim tesislerinin yanına kurulan elektrik direkleri ile üretilen enerjiyi şehir şebekesine satan İBB, bu sayede bütçesine yeni yatırım kaynakları oluşturacak.

İBB söz konusu elektriği, belediye iştiraki olan İSTAÇ’ın tesislerinde üretiyor. Seymen, Odayeri ve Kömürcüoda lokasyonlarındaki ‘Çöp Gazından Enerji Üretim Tesislerinde 2021 yılında 850 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer yaklaşık 600 milyon KWh elektrik üretildi. Evsel Atık Yakma Tesisinde yaklaşık 340 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 235 milyon KWh elektrik üretildi. Biyometanizasyon Tesislerinde ise 13 bin kişinin enerji ihtiyacına eşdeğer 9 milyon KWh elektrik üretildi.

TESİSLER TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

2021 yılının son çeyreğinde açılan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Biyometanizasyon tesislerinde toplam 244 milyon KWh elektrik üretildi. 2022 yılında bu tesislerin tam kapasite çalışmasıyla birlikte 620 milyon KWh üretim olması bekleniyor. Diğer tesislerle beraber 2022 yılında toplam elektrik üretiminin 1.3 Milyar KWh olması bekleniyor. Böylelikle yaklaşık 2 milyon İstanbullunun tükettiği enerjiye denk gelen elektrik çöpten üretilecek.

ÇÖP GAZINDAN ELEKTRİK NASIL ÜRETİLİYOR?

İBB’nin düzenli çöp depolama sahaları Avrupa yakasında Seymen ve Odayeri, Anadolu yakasında ise Kömürcüoda depo sahalarında elektrik üretiliyor. Düzenli depolamada atıklar yok edilmeden önce saha kazılıyor ve delikli borular yerleştiriliyor. Bu borular sayesinde atıkların çürümesi ile oluşacak metan gazı enerji üretim tesislerine transfer ediliyor. Metan gazı gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıyor ve motoru döndürüyor. Dönen motorun hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek şebeke besleniyor. 2021 yılında Odayeri, Seymen ve Kömürcüoda’da üretilen toplam 600 milyon KWh elektrik yaklaşık 850 bin kişinin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer.

ÇÖP GAZININ ÇEVREYİ KİRLETMESİ ENGELLENİYOR

Çöp Gazından Enerji Üretim Tesislerinde atıkların düzenli depolanması sonucu oluşan çöp gazı kontrol altına alınarak atmosfere salımı engelleniyor. İBB’nin enerji üretim tesislerinin tamamı kaynak olarak atık kullandığı için yenilenebilir enerji kapsamına giriyor. Böylece hem elektriğin üretimi için fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltıyor hem de atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor.