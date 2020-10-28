Başkan Mehmet Murat Çalık, Bilim Yaşam Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu tarafından yapılan, on iki renkli Atatürk portresinden oluşan serginin açılışında yaptığı konuşmada “Bilim Yaşam Okulları tarafından belediyemize hediye edilen tablolar, belediyemizin 2021 yılı takvimini oluşturmak için kullanılacak. 2021’de Atatürk takvimleri rengarenk olacak.” dedi.

Bilim Yaşam Okulları Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu tarafından yapılan, birbirinden renkli on iki Atatürk portresinden oluşan ‘Renklerle Atatürk Portreleri Sergisi’nin açılışı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve belediye protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Tuval üzerine akrilik boya ile çalışılan, 70*100 ebatlarındaki on iki rengarenk portreden oluşan sergideki eserler, Bilim Yaşam Okulları tarafından, Beylikdüzü Belediyesi’ne hediye edildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, serge açılışında yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Belediyesi’ne hediye edilen Atatürk tablolarının hem belediye binasının duvarlarını süsleyeceğini hem de Beylikdüzü Belediyesi’nin 2021 yılı takvimini oluşturmak için kullanılacağını söyledi.

Çalık: Çok Özel Bir Proje

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sergi açılışında yaptığı konuşmada, duyduğu heyecanı “İçerde gördüğüm resimler ve harcanan emek beni heyecanlandırıyor. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Bu tablolar, belediyemizin 2021 yılı takvimini oluşturacak. Çok özel bir proje olacak. Fark yaratan her okulumuzun yanında olmaya gayret etmeye devam edeceğim. Beni karşılayan miniklerin sıcaklığı, yüreklerinden gelen o sıcak enerji de beni çok etkiledi. Hepsi çok güzel, özel çocuklar. Biz de onlara layık yöneticiler olmaya gayret ediyoruz.” sözleriyle dile getirdi.

Bayramımızı Coşkuyla Kutlayacağız

Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Bayramı’nın en üst düzeyde coşkuyla kutlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Murat Çalık “Belki ilk kez, bu pandemi koşullarında birbirimizle kucaklaşmadan kutlayacağımız bir bayram olacak ama biz yine coşkuyu, Beylikdüzü’nde en üst düzeyde tutmaya gayret edeceğiz. Gençlere çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni başka bir düzleme geçirmek zorundayız. İkinci yüzyıla doğru adımlar atmak zorundayız. Bu adımları atacak olanlar da genç evlatlarımız.” şeklinde konuştu.

Cemil İmamoğlu: Heyecanlı ve Gururluyuz

Yaptığı konuşmada, sanatın ve sporun her boyutunu yaşatan bir okul olma amacıyla çalıştıklarını söyleyen Bilim Yaşam Okulları kurucusu Cemil İmamoğlu “Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce, Başkanımız okulumuzu ziyaret ettğinde, Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Derya Hanım, kendisine, öğrencilerimizle yaptığı bir Atatürk portresi hediye etmişti. Bu tabloyla ilgili çok güzel geri dönüşler olunca, Başkanımız, 2021 yılı için belediyemizin takvimini bu portrelerden oluşturma teklifini bize iletti. Derya öğretmenim çok büyük emek vererek tabloları, 29 Ekim haftasına yetiştirdi. teşekkür ediyorum. Tablolarımızı, Beylikdüzü Belediyesi’ne hediye ederken bu projede yer almaktan büyük heyecan ve gurur duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Birbirinden göz alıcı Atatürk portrelerindeki emeğinden dolayı Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu’ya, bize ilham olan, umut ve güç veren tüm öğrencilerimize ve yaptığımız işleri fark edip takdir eden Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Barutçu: Mutluluk Duyuyorum

Görsel Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu ise konuşmasında “Sergimizdeki Atatürk tablolarını, her bir aya bir Atatürk portresi olacak şekilde, tuval üzerine akrilik boya ile çalıştım. 29 Ekim’e sayılı günler kala, Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a onur ve gururla eserlerimizi sunduk. Kendim, öğrencilerim ve okulum adına bundan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerine yer verdi.