2022'de İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanları

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok konuşulan İstanbul ilçe belediye başkanlarını analiz etti.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılında en çok haber konusu olan İstanbul ilçe belediye başkanlarını paylaştı.

ZİRVEDE TUZLA BELEDİYE BAŞKANI YAZICI VAR

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 51 bin 213 haberle AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı. Yazıcı'nın haberlerinin toplam okunma sayısı ise 25 milyon 453 bin oldu. Yazıcı'yı 40 bin 885 haberle Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir takip etti. Özdemir ile ilgili haberlerin okunma sayısı 15 milyon 861 olarak açıklandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI 3. SIRADA

Listenin üçüncü sırasında 30 bin 408 haberle Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bulunuyor. Türkmen'den sonra listenin dördüncü sırasında 30 bin 218 haberle Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yer alırken, beşinci sırada ise 26 bin 63 haberle Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı var.

BEYOĞLU VE ESENYURT DA LİSTEDE

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'un en çok habere konu olan altıncı belediye başkanı oldu. Analizin yedinci sırasında Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, sekizinci sırasında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, dokuzuncu sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, onuncu sırasında ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yer alıyor.

İşte Habermetre'nin verilerine göre hazırlanan o liste;