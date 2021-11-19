2040 yılı hedefiyle Başkent'in ilk ''Bisiklet Master Planı'' tanıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2040 yılına kadar kademeli olarak hayata geçirilmesi planlanan “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı”nı hazırlayarak kamuoyuna tanıttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katıldığı tanıtım toplantısına bisiklet severler yoğun ilgi gösterdi.

Başkent’te çevre kirliliğini azaltmak ve toplu taşımacılıkta bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için EGO Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde devam eden 53,6 kilometrelik bisiklet yolu projesinden sonra Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı da 2040 yılına kadar kademeli şekilde hayata geçirmeyi planladığı Başkent’in ilk “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı”nı hazırladı.

‘Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’ kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve ARUP iş birliğiyle hazırlanan, Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı ile Birleşmiş̧ Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) fonu tarafından desteklenen ve toplamda 275 kilometre uzunluğunda, 87 güzergâh ve 38 istasyondan oluşacak “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı”nın tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcot, 33 ülkenin büyükelçisi ve misyon şefi ile çok sayıda rektörün katıldığı toplantıya, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri ve Çek Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jiri Borcel de bisikletleriyle geldi.

TAŞKINSU: “GÜNLÜK YAŞAMIN BİR PARÇASI OLACAK”

ARUP Türkiye Ulaştırma Takım Lideri Ali Şengöz tarafından Başkan Yavaş’a “Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı” teslim edilirken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu yaptığı açılış konuşmasında Ankara’nın motorlu araç sahipliğinde Türkiye’nin en yüksek orana sahip şehri olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

“Türkiye’de ortalama bin kişiye 142 araç düşerken bu oran Ankara’da 252’ye yükseliyor. Bu nedenle trafik ve çevre kirliliği, hızla büyümekte olan Ankara’nın önemli sorunları arasında yer alıyor. Ankara’nın bu önemli sorununu çevreci ve kapsayıcı bir biçim de çözmeyi amaçladığımız bu projeyle, bisikleti sürdürülebilir ve yenilikçi bir ulaşım türü olarak yaygınlaştırmayı ve şehirde bisiklet ağı oluşturmayı hedefliyoruz. İnsanların yaşına ya da sosyal statülerine bakılmaksızın bisiklete binmelerini teşvik edeceğiz.”

Master planın pilot uygulaması olarak Batıkent’te 4,75 kilometrelik bir güzergâh seçildiğini de ifade eden Taşkınsu, “Uygulama projelerini hazırladık. Batıkent Metro ve Batı Merkez Metro İstasyonları ile entegre edilecek. Çevresindeki 36 binin üzerindeki nüfusa, 5 binin üzerindeki çalışana ve 7 bine yakın öğrenciye hitap edecek. Batıkent Bisiklet Yolu Projesi’ni 2023’te hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

ALKAŞ: “2,5 YILLIK SÜREÇTE BİSİKLET ALTYAPISI İÇİN BÜYÜK ADIMLAR ATTIK”

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın insan merkezli ulaşım politikaları çerçevesinde en önemli seçim vaatlerinden birisi olan Bisiklet Yolları Projesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bu projeyle Başkentimizde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İklim değişiyor ve son yıllarda bunun etkisini daha çok hissediyoruz. Ortalama sıcaklıklar her geçen yıl daha da artıyor. Yakın zamanda yaşanan sel felaketlerini ve orman yangınlarını bu durumun bir sonucu olarak görüyoruz. Bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadelede canla başla çalışıyoruz. 2,5 yıllık süreçte bisiklet altyapısına yönelik büyük adımlar attık ancak yapılacak daha çok işimizin olduğunun da farkındayız.”

AKKOYUNLU: “AMACIMIZ KENT İÇİNDE ALTERNATİF ULAŞIM OLANAKLARI SUNMAK”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ali Cengiz Akkoyunlu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, “Ankara İklim Eylem Planı’nı da destekleyen ‘Ankara Bisiklet Stratejisi ve Master Planı’ projemizi hayata geçirdik. Amacımız bisiklet kültürünü geliştirerek kent içinde alternatif ulaşım olanakları sunmak, hareketliliği artırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliliğini önlemektir” derken, ARUP Türkiye Ulaştırma Takım Lideri Ali Şengöz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip güzel Başkentimiz Ankara ve yaşamayı çok sevdiğimiz bu şehrin az bilinen özelliklerinden bir tanesi ise Türkiye’nin otomobil sayısı en fazla olan ili olması. Bununla birlikte gelen trafik yoğunluğu ve hava kirliliğiyle mücadele etmek gerekiyor. Bunun çözümü ise otomobiller için daha fazla yol yapmak değil onun aksine bisiklet gibi farklı ulaşım türlerini topluma entegre ederek beraber çözülmesini sağlamaktır. Bu amaçla Bisiklet Master Planı kapsamında herkesin bisikleti bir ulaşım türü olarak kullanabileceği, toplu ulaşıma entegre edilebilecek bir çözüm olarak düşündük.”

UN Habitat Yerel Stratejik Danışmanı Mehmet Sinan Özden de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için tüm dünyada çalışmalara imza attıklarını belirterek, çevreci ulaşımın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Ankara’nın bisiklet ulaşım planlarının geliştirilmesi sürecinde projenin ilk gününden itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ARUP ile birlikte çalıştık. Projenin geliştirilmesinden planlama çerçevesinin hazırlanmasına, ardından da projenin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uyumunun tespit ve tesis edilmesine kadar uygulama önerileriyle birlikte iş birliğimizi sürdürdük. Geleceğin dünyası iklim değişikliğinin etkilerine daha çok maruz kalacağımız ve mücadeleyi artırmamız gereken bir dünyadır. Yeşil bir ulaşım şekli olan bisiklet kullanımının artırılması Ankara’nın bu alandaki tedbirlerinden biri olarak düşünülmelidir. Bisiklet yolu ağının genişletilmesi ile ‘Ankara’da bisiklete binilmez’ algısının değişmesi kaçınılmazdır. Bisiklet artık Ankara için kent içi ulaşımda geçerli, kabul görmüş bir ulaşım aracı haline dönüşecek.”

Master Plan’ın uygulanmasına destek vermekten mutluluk duyduklarını söyleyen Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da şu açıklamalarda bulundu:

“İtiraf etmeliyim ki araba kullanımından çok bisiklet sürmeye teşvik eden şehirleri takdir etmekte peşin hükümlüyümdür. Londra’da çalıştığım 14 yıl boyunca işe her zaman bisikletle gidip geldim ve bu yüzden bisiklet sürmenin kişi sağlığına ve daha da önemlisi çevreye olan faydası su götürmez. Bu yüzden Ankara’da Bisiklet Master Planı’nın başlatılmasından dolayı çok mutluyum. Bu program Birleşik Krallık hükümetinin geleceğin küresel şehirleri programı kapsamında 10 farklı ülkede ve yaklaşık 20 şehirde yeni ulaşım politikalarına vurgu yaparak devam etmektedir. Proje 2019 Eylül’de başlatıldı ve şehirde yer alan birçok kurum ve topluluğun katkıları sayesinde geliştirilerek başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri, akademisyenler, EBRD ve BYCS gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri sayesinde oluşturuldu. Amacımız bisikleti geleceğin en önemli şehir içi ulaşım aracı haline getirmek ve master plan, egzoz gazı salınımı ile trafiğin azaltılmasını ve dezavantajlı grupların bisiklete otomobilden daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.”

MASTER PLAN UZMANLARIN VE BAŞKENTLİLERİN GÖRÜŞÜ ALINARAK HAZIRLANDI

“Bisikletin herkes için kent içi ulaşım türü olarak benimsenmesini ve toplu ulaşım sistemine entegrasyonunu sağlamak” vizyonuyla ve güvenli sürüş için gerekli tüm önlemlerin alındığı master plan; park yeri ihtiyacından nüfus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceğine, bisiklet kullanıcılarının alışkanlıklarından kullanım tercihlerine kadar birçok konuda uzmanın ve online anket ile de yaklaşık 10 bin Başkentlinin görüşü alınarak hazırlandı.

Tanıtım toplantısına yoğun katılım sağlayan bisikletseverler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri master planı yakından incelediklerini belirterek, düşüncelerini şu sözlerle özetlediler:

-Jiri Borcel (Çekya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı): “Bence bu plan Büyükşehir Belediyesinin bisikletle ilgili fikirlerinin desteklenmesi için mükemmel bir fırsat. Bisiklet sürmek sadece sağlıklı değil aynı zamanda etkili bir ulaşım aracıdır. Şehirde bisikletçiler için yapılan her şey büyük saygı ve desteği hak ediyor.”

-Kadir İspirli (AKK Bisiklet Meclisi Başkanı): “Ankara’mız için hazırlanan bu master plan ile beraber 210 kilometrelik bisiklet yolu projesine de erişmiş olacağız. Ankara Bisiklet Meclisi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın bisiklet konusunda ortaya koymuş olduğu vizyon doğrultusunda fikir ve görüşlerimiz alınıyor. Bu plan sürecinde de yapılan toplantılarda fikir ve düşüncelerimiz iletme fırsatı bulduk.”

-Nevzat Helvacıoğlu: “Ankara Büyükşehir Belediyesi bize 53 kilometrelik bisiklet yolunun sözünü vermişti ve şu anda 3’te 1’i yapıldı. Önümüzdeki günlerde hepsi tamamlanınca çok daha güzel olacak. Master plan hazırlanırken biz bisikletseverlerle irtibata geçilmesi de bizi onurlandırdı.”

-Aygün Doğa: “Çok mutluyuz, 53 kilometrelik bisiklet yolu çalışması devam ediyor. Bunun haricinde de yeni bisiklet yolları yapılacak. İnsanlar biz bisikletseverlere saygı göstermeye başladı. Mansur başkanımıza teşekkür ediyoruz.”

-Alp Ergün: “Çevre dostu ve bisiklet tutkunu birisi olarak Büyükşehir Belediyesinin bisikletseverler için yaptığı çalışmaları görmek bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah 2040 yılına kadar projeler tamamlanır ve bisiklete binenlerin sayısı artar. Şu anda birçok yerde bisiklet yolu yok ve can güvenliğimiz tehlikede. Bunu düşünerek master planı hazırlamaları ve bize sorarak yapmaları gerçekten onur verici.”

-Fatma Bülbül: “Başkanımız Mansur Yavaş bu konuda sivil toplum kuruluşlarını da dikkate alarak, onlarla birlikte bu yola girdi. Ankara’nın çok ihtiyacı vardı. Başkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon dolayısıyla kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

-Meltem Alkaş Görür: “Bunu söylemek o kadar güzel bir şey ki Ankara’mızda çok güzel şeyler olacak. Bisikletliler adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır bekliyorduk, çok çaba sarf ettik. Ankara’yı seviyoruz, bisikleti seviyoruz.”

-Mert Altan: “12 yaşından beri bisiklet sporunu yapıyorum. Master Planı merak ediyordum. Bisiklet kullanıcıları olarak yakın zamanda güzel planlar olmasını bekliyoruz.”

-Metin Öztürk: “Ankara’da uzun süredir bisiklet kullanıyoruz. Master planı bizler de merak ediyoruz. Hızlandırılıp bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.”

Tanıtım toplantısına katılanlar VR gözlük ile 4,75 kilometrelik Batıkent pilot projesinin simülasyon uygulaması deneyimi yaşarken Büyükşehir Belediyesine bisikletleriyle gelen sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere Başkentli bisikletseverler, Başkan Yavaş ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.