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  4. 20'nci kreş Sincan'a: Ankara Büyükşehir'in yeni Çocuk Etkinlik Merkezi'nin inşaatı sürüyor

20'nci kreş Sincan'a: Ankara Büyükşehir'in yeni Çocuk Etkinlik Merkezi'nin inşaatı sürüyor

20'nci kreş Sincan'a: Ankara Büyükşehir'in yeni Çocuk Etkinlik Merkezi'nin inşaatı sürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde hizmet verecek olan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan kreş ve çocuk etkinlik merkezinde inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 2024 Ocak ayında hizmete açılması planlanan merkezle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından, “Göreve geldiğimizde 0 olan kreş sayısını 19’a çıkardık, 20. kreşimizi de yeni yılda hizmete açacağız” notuyla duyurdu.

      Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin ihtiyaçlarına öncelik veren projelere imza atmayı sürdürüyor.

     Fen İşleri Daire Başkanlığı, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde yapımına başlanan kreş ve çocuk etkinlik merkezi inşaatı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

 BAŞKAN YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

               Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni çocuk etkinlik merkezini sosyal medya hesaplarından, “Göreve geldiğimizde 0 olan kreş sayısını 19’a çıkardık, 20. kreşimizi de yeni yılda hizmete açacağız. Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde hizmet verecek olan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan kreş ve çocuk etkinlik merkezinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” notuyla duyurdu.

 2024 OCAK AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

  Bodrum, zemin ve 2 normal kattan oluşan binada etkinlik sınıfları, uyku odaları, atölye, çocuk oyun alanı, yemekhane, kütüphane, revir, giyinme odası, ofis, abdesthane ile ibadethane, sığınak ve depolar bulunacak.

   90 çocuk için 6 adet derslik ve uyku alanı sağlanan binanın bahçesinde 208 metrekare kauçuk zemin üzerine çocuk oyun alanı, 25 metrekare peyzaj alanı, 1’i engelli olmak üzere 3 adet otopark alanı bulunacak. 

   2022 Aralık ayında yapımına başlanan 2 bin 215 metrekarelik alandan oluşan hizmet binasının 2024 Ocak ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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