  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 24 Kasım Öğretmenler Günü Kartal’da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kartal’da kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Kartal’da kutlandı
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verilişinin 97. Yılında, Kartal’da 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi etkinlik düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilk tören Kartal Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Atatürk Anıtı’na çelek sunumuyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler günü için kutlama programı gerçekleştirildi. Törene Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı’nın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve ilçe protokolü katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan anma töreninde Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği tiyatro gösterimi ve müzikli koro performansı büyük ilgi çekti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in mesajının okunduğu törende kısa bir konuşma yaparak öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayan Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı meslekte emek vermiş öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’de öğretmenlerin bu özel gününü kutlayarak, Kartallı öğrencilerin hazırlamış olduğu gösterileri izledi. Başkan Yüksel, ardından düzenlenen yarışmada derece giren öğrencilere hediyelerini takdim etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin de bayrağa el basarak yemin ettiği törende daha sonra Kartal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı müzik ve koro eşliğindeki tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, gösterilerin ardından Kartal Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Atalar Çocuk Gelişim Merkezi’nin ziyaret etti. Emek ve özverili çalışmaları nedeniyle öğretmenlerin bu özel gününü tebrik etti.

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''İnat ettim yaşlanmayacağım'' demişti... 66 yaşında olduğuna inanmak için 66 şahit lazım ''İnat ettim yaşlanmayacağım'' demişti... 66 yaşında olduğuna inanmak için 66 şahit lazım Sibirya soğukları Türkiye'yi teğet geçti... Kar yağışı için yeni tarih belli oldu! Sibirya soğukları Türkiye'yi teğet geçti... Kar yağışı için yeni tarih belli oldu! Hepsi gurubunun güzelinin terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti! Hepsi gurubunun güzelinin terk ettiği evi ''yok artık'' dedirtti! Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş harekete geçti Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş harekete geçti Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti! Yapay zeka burayı Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi ilan etti! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Teknik direktörler, malzemeci, sağlıkçılar, menajerler... Bahis soruşturması büyüyor! Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Kuduzdan ölen 17 yaşındaki gencin son görüntüleri kahretti Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında 1 yıl sonra suç duyurusu! Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satıldı Türkiye'nin dev yemek dağıtım şirketi yabancılara satıldı
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi 2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı 2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı Otel sahibi baba ve oğlu öldürüldüğü cinayet anı kamerada! Otel sahibi baba ve oğlu öldürüldüğü cinayet anı kamerada! Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti! Komisyon heyeti sessiz sedasız İmralı'ya gitti! Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Zehirlenme vakalarının ardı arkası kesilmiyor: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmen ataması yapıldı! Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmen ataması yapıldı! Bankacılık devinden Dolar/TL ve asgari ücret tahmini Bankacılık devinden Dolar/TL ve asgari ücret tahmini Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' çağrısı sonrası CHP'li eski vekillerden Özel'e mektup Kılıçdaroğlu'nun ''arınma'' çağrısı sonrası CHP'li eski vekillerden Özel'e mektup Terörsüz Türkiye komisyonunda deprem: Bir parti masadan kalktı! Terörsüz Türkiye komisyonunda deprem: Bir parti masadan kalktı! Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor Peygamberler diyarına turist akını: 22 bin nüfuslu ilçe yılda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor