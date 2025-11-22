25 Kasım'da Muğla da Yalnız Değilsin Mesajı Yükseliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl “Yalnız Değilsin” temasıyla dikkat çekici bir farkındalık çalışmasını hayata geçiriyor. 21–25 Kasım tarihleri arasında Muğla’nın 13 ilçesinde kamusal alanlara yerleştirilecek zincirli boş sandalyeler, kadına yönelik şiddetin hem görünür hem de görünmeyen boyutlarını sembolize ediyor.

Boş sandalyeler, şiddet tehdidi altında yaşayan ve yaşam hakkı riske atılan kadınları; sandalyeleri çevreleyen zincirler ise baskı, kontrol ve görünmeyen şiddet biçimleriyle kuşatılan kadınları temsil ediyor. Bu çalışma, yalnızca sembolik bir duruş sunmakla kalmıyor; toplumun tüm kesimlerinde ortak bir farkındalık ve dayanışma zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Etkinlik süresince bilgilendirmeler yapılacak, kadın danışma merkezlerinin sunduğu hizmetler tanıtılacak ve vatandaşlara mevcut destek mekanizmaları aktarılacak.

13 ilçede eş zamanlı olarak yerleştirilen sandalyeler şu noktalarda bulunuyor:

Bodrum: Marina Girişi – Bodrum Belediyesi Karşısı

Dalaman: Cumhuriyet Meydanı

Datça: Datça Cumhuriyet Meydanı

Fethiye: Beşkaza Meydanı

Kavaklıdere: Yeni Mahalle Dolmuş Durakları

Köyceğiz: Atatürk Bulvarı / Pazar Yeri Girişi

Marmaris: Atatürk Meydanı

Menteşe: Sınırsızlık Meydanı

Milas: Milas Belediye Şehir Parkı

Ortaca: Belediye Yanı Tören Alanı

Seydikemer: Belediye Yanı Yürüyüş Parkuru

Ula: Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Meydanı

Yatağan: Açık Pazar Yeri Girişi – İletişim Ofisi Önü

Vatandaşlar Ne Diyor?

Sandalyelerle karşılaşan vatandaşların ifadeleri, çalışmanın yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Ayşegül Denizci:

“Sandalyeler bana kadın ve çocuk cinayetlerini çağrıştırdı. Bu görüntü bende derin bir rahatsızlık yarattı.”

Şükran Erol:

“Artık bu haberleri görmek istemiyoruz. Tüm kadınların yasal güvenceyle korunmasını istiyorum.”

Seda Ünlücü:

“Biz kadınların üzerinde görünmeyen bir zincir var. Bu çalışma o zincirleri kırmamız gerektiğini hatırlattı. Kadın kimsenin malı değildir. Kadınların hak ettiği değeri gördüğü bir dünya diliyorum.”

Gönül Öztürk:

“Bu sandalyeyi görünce kadınların hayatın pek çok alanında hâlâ kısıtlandığını bir kez daha hissettim. Eşitlik hepimizin hakkı.”

Özge Demirel: “Tüm Kadınları Meydanlara Bekliyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özge Demirel, farkındalık kampanyasının önemine değinerek şunları söyledi:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında 13 ilçemizde eş zamanlı olarak ‘Yalnız Değilsin’ mesajını güçlü bir şekilde duyurmak için bu kampanyayı başlattık. Çalışmamızı ilçe belediyeleri ve kadın örgütleriyle ortak yürütüyoruz. 25 Kasım saat 14.00’te tüm ilçelerde ortak bir basın açıklamamız olacak. Tüm kadınları dayanışmayı büyütmek için meydanlara bekliyoruz.”

Başkan Aras’tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ortak Ses Çağrısı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dayanışma çağrısını şu sözlerle dile getirdi: “Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel değil toplumsal bir yaradır. Zincirli sandalyeler, hiçbir kadının kaderinin karanlıkta bırakılmaması gerektiğini anlatıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak eşitlik, özgürlük ve yaşam hakkı için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bir kişinin bile eksilmesine tahammülümüz yok. 25 Kasım’da tüm yurttaşlarımızı dayanışmanın sesi olmaya davet ediyorum.”