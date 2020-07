25. yılında Srebrenitsa kurbanları Kartal’da unutulmadı

Kartal Belediyesi tarafından yaptırılan Srebrenitsa Boşnak Soykırım Anıtı önünde gerçekleştirilen 25. yıl dönümü anma törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra, İstanbul Ticaret Odası Şekip Avdagiç, Türkiye Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar, Pendik Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İyi Parti Kartal İlçe Başkanı Fuat Onbaşılı, Balkanlar Derneği yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şubesi yönetimi, meclis üyeleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

11 Temmuz 1995’te meydana gelen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü katliamın yıl dönümünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, 25 Bosna derneği tarafından kaleme alınan ortak bildirisi okundu.

Törende kısa bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu “Balkanlar bizim ata diyarımız, o topraklarda var olan her hususa duyarlı olmak zorunluluğumuz vardır. Bu manada bu güzel şehrin şehri emini olarak, mutlaka ve mutlaka Balkanlarla ilgili her zaman hassas olmak, her daim oradaki dostlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi ve de kıymetli hemşehrilerimizin yakınlarını, akrabalarını gözetmek, bizim daimi ve esas sorumluluklarımızdan birisidir. Bugün, bu duygularla buradayım. Gerçekten bu acıyı derinden hissediyorum. O kadim toprakların, bizim ata yadigârı topraklarımız olduğu bilincinde bir kişiyim. Orada yaşayan acıların hiçbir zaman unutulmayacağını da hisseden bir insanım. Bütün bu duygular, sadece soydaşlık ya da aynı dini taşımaktan, aynı inancı taşımaktan mütevellit değildir. Aynı zamanda biz, özellikle Anadolu kültürünün kucaklaşmanın, önce insan olup, insana saygı duyup, insanı sevmek, yaradanı sevmektir duygusuyla oradaki soykırımı hissediyoruz ve hissetmeye devam edeceğiz. Bu katliamın 25’inci yılında bütün şehitleri rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah hiçbir topluma, insanlığa, hiçbir kitleye böyle bir soykırım, böyle bir acı, böyle bir katliam yaşatmasın. Tüm duamız, bütün insanlığa ve dünyayadır. Demokrasi ve özgürlük çığırtkanlığı yapan bir kısım ülkelerin, bu sürece olan duyarsızlığı da dünya tarihine kara leke olarak geçmiştir.” dedi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise, pandemi nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğunu ifade ederek Srebrenitsa Boşnak Soykırım Anıtı’nın açılmasının ardından, her yıl binlerce Bosnalının anma törenine katıldığını vurguladı. Başkan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü: “Katliamın ardından yapılan bu anıtın açılışını geçtiğimiz yıllarda benden önce belediye başkanlığı yapan Sayın Altınok Öz başkanımla birlikte yapmıştık. Ben de o dönem başkan yardımcısıydım. O süreçten itibaren her yıl düzenli olarak burada anma törenini gerçekleştiriyoruz. Anıt,yeni soykırımlar yaşanmaması ve yeni nesillere yaşananları hatırlatması açısından önemli.Amacımız bir daha böyle acıların yaşanmaması için yaşananların unutulmamasını sağlamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu yıl pandemi nedeniyle sınırlıyız ama geçtiğimiz yıllarda burada binlerce Boşnak kardeşimiz bulunuyordu.

Kartal’da, Pendik’te çok sayıda Bosnalı kardeşimiz yaşıyor, pek çok dernek var. Bosna’da başka katliamlar da var ancak Srebrenitsa en göz önünde olanı, en can acıtanı. Benzer katliamların bir daha yaşanmaması için yaşanılanların çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması gerekiyor. Unutmayalım ve unutturmayalım ki bir daha böyle acılar yaşanmasın.”

Anma programı, Kartal Meydanı’ndaki Srebrenitsa Boşnak Soykırım Anıtı’na, katledilen Boşnak siviller anısına karanfil bırakılmasıyla son buldu. Tarihe “Srebrenica Katliamı” olarak geçen soykırımda, en az 8 bin 372 Boşnak sivil, Ratko Mladic komutasındaki Sırp askerler tarafından hunharca öldürülmüştü.