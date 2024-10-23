29 Ekim Bodrum’da coşkuyla kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Bodrum Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde etkinliklerle Bodrum merkez ve Turgutreis’te halk, bayram coşkusunu yaşayacak.

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00’te Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Bodrum Kaymakamlığı tarafından hazırlanan çelenk sunma programı gerçekleşecek. 29 Ekim Salı günü ise 10.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde kutlama programı düzenlenecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi organizasyonuyla 29 Ekim Salı günü 19.23’te Bodrum merkez ve Turgutreis’te eş zamanlı yapılacak fener alayı ve ardından konser etkinliklerinde Bodrum yaşayanları coşku dolu anlara şahitlik edecek.

Bodrum’da “Volkan Konak” Coşkusu

Bodrum Belediyesi tarafından hazırlıkları yapılan etkinlikler kapsamında 29 Ekim Salı günü 19.23’te Milta Bodrum Marina’dan Bodrum Belediye Meydanı’na Fener Alayı yürüyüşü yapılacak ve akabinde Bodrum Belediye Meydanı’nda ünlü sanatçı Volkan Konak, Cumhuriyet coşkusunu Bodrum halkıyla paylaşacak.

Turgutreis Mahallesinde “Yaşar” Sevinci

Bodrum’un Turgutreis Mahallesinde de 29 Ekim Salı günü fener alayı ve konser etkinliği gerçekleşecek. Akçaalan Düğün Salonu önünden 19.23’te başlayacak ve Turgutreis Atatürk Meydanı’na kadar sürecek olan Fener Alayı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Yaşar, sevenleriyle buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 29 Ekim Salı günü 20.30’da Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde “Sevdalı Bulut” oyunu ücretsiz sahnelenecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet’in 101. yılında tüm vatandaşları şanlı Türk bayraklarıyla meydanlara davet ederken şunları söyledi:

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şanlı Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin en büyük temsilidir. Özgürlük ve bağımsızlık yolunda atılan bu adım ile milletimiz, sayısız kazanımları ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde elde etmiştir. Bu büyük kazanımlar; demokratik, bağımsız ve özgür bir Türkiye’yi yaratmış ve vatan topraklarının uğruna dökülen kanların boşa gitmediğini kanıtlamıştır. Cumhuriyetimizin 101. yılında ilk günkü heyecan ve coşkuyu yaşayacağımız aşikardır. Meydanlarda şanlı Türk Bayrağımızla bu unutulmaz günde tüm vatandaşlarımızı, birlikte, el ele, omuz omuza, kol kola olmaya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkesi ve milleti için canı pahasına savaşan tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum.”