3 partiden İstanbul'da ortak aday mı ?

Seçimlere Millet İttifakı çatısı altında giren Gelecek, Saadet ve DEVA Partileri şimdi de Mart 2024 yerel seçimleri için "ortak adaylı" bir ittifaka hazırlandığı iddia edilirken, açıklamalar peş peşe geldi.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’nin İstanbul için ortak bir belediye başkanı adayı çıkaracakları öne sürüldü.

Gelecek Partisi yetkilileri ortak adaylık için sadece Saadet Partisi ile bir diyalog kurduğunu ifade etti.

İddialara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan diğer partilerin yetkilileri ise şu anda böyle bir diyaloğun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Saadet Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtti.

İstanbul ve Ankara’nın önemli kentler olduğunu belirten Gelecek Partisi yetkilisi, “Özellikle İstanbul ve Ankara diğer muhalefet partileriyle görüşülecek bir konu. Bu iller en son konuşulur. CHP’nin belki ilerleyen günlerde bir desteğe ihtiyacı olacaktır. O destek çerçevesinde ilerleyen günlerde konuşulur. Partilerin ne yapacağı belli olsun, kongre süreçleri geçsin ve taşlar yerine otursun. Durumlar biraz olgunlaştıktan sonra özellikle İstanbul ve Ankara son noktada konuşulur” dedi.

Diğer partililerle görüşmediklerini söyleyen DEVA Partisi yetkilisi, “DEVA, İstanbul ve Ankara olmak üzere kendi ismi ve kendi adayıyla yarışacak. İlerleyen süreçlerde diğer partilerden gelecek ortak adaylık teklifi süreçlerine de kapalıyız” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi yetkilisi ise “Ortak adaylık gibi bir toplantımız veya gündemimiz olmadı. Bütün partiler kendi adaylarını çıkaracaklarını söylüyor, biz de güçlü bir aday çıkaracağız” dedi.

Cumhuriyet