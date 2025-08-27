30 Ağustos Muğla’da coşkuyla kutlanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Her yıl 30 Ağustos coşkusunu Muğla’da çeşitli etkinlikler ve konserlerle yaşatan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da farklı ilçelerde düzenlediği etkinliklerle Büyük Zafer’in coşkusunu yaşatmaya devam edecek.



30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Menteşe’de yer alan etkinlikler arasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Sinan Meydan söyleşisi, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda fener alayı ve Can Bonomo konseri gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların coşkuya ortak olması için ayrıca Kavaklıdere ve Seydikemer’de de konser düzenleyecek. Konserler kapsamında Kavaklıdere’de Deniz Toprak, Seydikemer’de Esra Özmen sahne alacak.



30 Ağustos yok oluşun kıyısında bağımsızlık inancına tutunarak var olan Türk milletin zafer günüdür diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada “İstiklali ve istikbali için kahramanca çarpışan Türk ordusu, arkasındaki halkının azim ve kararlılığından aldığı cesaretle düşmanın üzerine yürümüştür; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde düşmanın gölgesini vatanın ufkundan ilelebet silerek, eşi benzeri olmayan bir bağımsızlık destanını süngüyle tarihe kazımıştır. Atamızın dediği gibi: “Bu eser, Türk Milleti'nin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.” 30 Ağustos Zaferi ile vatan toprakları emperyalizmin istilacı aparatlarından temizlenerek millet egemenliğine dayanan bağımsız, çağdaş, müreffeh ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolu açılmıştır. Bu zafer, yalnızca Türk milleti için değil; boyunduruk altına alınmış, sömürgeleştirilmiş tüm milletler için bir umut ışığı olmuştur. Bugün bizlere düşen, ağır bedellerle kurulmuş Cumhuriyet’i ileriye taşımak, onu bilimin ışığında, adaletin terazisinde, üretimin bereketinde ve milli birliğin sağlam direkleri üzerinde yüceltmektir. 30 Ağustos’un ruhu; yalnızca geçmişteki kahramanlığı anmak değil, geleceğe dair sorumluluğu omuzlamak, Türkiye’yi her alanda ileriye taşımaktır. Türk milletinin kaderini değiştiren bu büyük ve eşsiz zaferin 103. yıl dönümünde, başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.