  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 30 Ağustos Muğla’da coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Muğla’da coşkuyla kutlanacak

30 Ağustos Muğla’da coşkuyla kutlanacak
Güncelleme:

Muğla Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

Her yıl 30 Ağustos coşkusunu Muğla’da çeşitli etkinlikler ve konserlerle yaşatan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da farklı ilçelerde düzenlediği etkinliklerle Büyük Zafer’in coşkusunu yaşatmaya devam edecek.

30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Menteşe’de yer alan etkinlikler arasında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Sinan Meydan söyleşisi, akşam Cumhuriyet Meydanı’nda fener alayı ve Can Bonomo konseri gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların coşkuya ortak olması için ayrıca Kavaklıdere ve Seydikemer’de de konser düzenleyecek. Konserler kapsamında Kavaklıdere’de Deniz Toprak, Seydikemer’de Esra Özmen sahne alacak.

30 Ağustos yok oluşun kıyısında bağımsızlık inancına tutunarak var olan Türk milletin zafer günüdür diyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada “İstiklali ve istikbali için kahramanca çarpışan Türk ordusu, arkasındaki halkının azim ve kararlılığından aldığı cesaretle düşmanın üzerine yürümüştür; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde düşmanın gölgesini vatanın ufkundan ilelebet silerek, eşi benzeri olmayan bir bağımsızlık destanını süngüyle tarihe kazımıştır. Atamızın dediği gibi: “Bu eser, Türk Milleti'nin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.” 30 Ağustos Zaferi ile vatan toprakları emperyalizmin istilacı aparatlarından temizlenerek millet egemenliğine dayanan bağımsız, çağdaş, müreffeh ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yolu açılmıştır. Bu zafer, yalnızca Türk milleti için değil; boyunduruk altına alınmış, sömürgeleştirilmiş tüm milletler için bir umut ışığı olmuştur. Bugün bizlere düşen, ağır bedellerle kurulmuş Cumhuriyet’i ileriye taşımak, onu bilimin ışığında, adaletin terazisinde, üretimin bereketinde ve milli birliğin sağlam direkleri üzerinde yüceltmektir. 30 Ağustos’un ruhu; yalnızca geçmişteki kahramanlığı anmak değil, geleceğe dair sorumluluğu omuzlamak, Türkiye’yi her alanda ileriye taşımaktır. Türk milletinin kaderini değiştiren bu büyük ve eşsiz zaferin 103. yıl dönümünde, başta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” dedi.

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Memur zammı Resmi Gazete'de yayımlandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Zam oranı belli oldu; memurların 2026 Ocak maaşları hesaplandı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan cinsel istismar itirafı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak ''kurultay davası'' çıkışı Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Evde uyuyan küçük çocuk kanlar içerisinde uyandı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Bayraktar KIZILELMA havalandı, bir testi daha tamamladı! Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Özel halk otobüsü ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı Güne depremle uyanan Balıkesir bir kez daha sallandı İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! İstanbul'da kafeye ateş açıldı, çatışma çıktı! En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu En çok konum verisi toplayan uygulamalar belli oldu
Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı Baba ve 11 yaşındaki oğlunun öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı DEM Partili belediyenin tabelasında tepki çeken ayrıntı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Balıkesir Sındırgı'da yıkıcı deprem olur mu? Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' Devlet hastanesinde skandal görüntüler: ''Teşhircileri muayene etmiyorum'' 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! 2 bölgede fırtına, 5 ilde gök gürültülü sağanak alarmı! İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İnternet faturalarında otomatik zam dönemi başlıyor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün görüntüleri ortaya çıktı Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Piknikte kaybolan 6 yaşındaki çocuktan acı haber Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus! Marmara Denizi'nde müsilajdan sonra yeni kabus!