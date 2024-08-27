30 Ağustos Zafer Bayramı Beşiktaş'ta coşkuyla kutlanacak

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yılını Zafer Yürüyüşü ve Mabel Matiz konseri ile kutlayacak. Tüm İstanbulluları etkinliklere davet eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da programlara katılarak 30 Ağustos Zaferi’nin coşkusunu komşularıyla paylaşacak.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Büyük Taarruz’da elde edilen büyük zaferin 102. yılı Beşiktaş’ta coşkuyla kutlanacak.



Kutlamalar Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde yapılacak resmi törenle başlayacak. İlçe protokolünün katılacağı törende Başkan Rıza Akpolat, Beşiktaş Atatürk Cumhuriyet ve Demokrasi Anıtı'na ilçe halkı adına çelenk sunacak.



Gün boyu Beşiktaş’ın sokak ve caddelerinde ses aracından marşlar yükselecek. Sitelerde bando ekipleri Atatürk’ün sevdiği ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan marşları çalarak Zafer Bayramı coşkusunu vatandaşlara yaşatacak.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

19.30’da Akaretler Atatürk Evi önünde halk oyunları gösterisi ile devam edecek programın ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularıyla birlikte ‘Zafer Yürüyüşü’nü gerçekleştirecek. Bando takımının eşlik edeceği yürüyüşte yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Barbaros Meydanı’na yürüyecek.

BARBAROS MEYDANI’NDA MABEL MATİZ SAHNE ALACAK

Yürüyüşün ardından DJ Lapstekin muhteşem performansıyla Barbaros Meydanı’nda dinleyenlerini coşturacak. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise son dönemin en etkili ve üretken isimlerinden yorumcu ve müzisyen Mabel Matiz, sevilen şarkılarını Beşiktaşlılar için seslendirecek.

‘ORTAK GURURLA ZAFER YOLUNDA’

Büyük Zaferin 102. yılı Beşiktaş’ta olduğu gibi Beyoğlu ve Şişli’de de büyük konserlerle kutlanacak. ‘Ortak Gururla Zafer Yolunda’ sloganıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri kapsamında; Beyoğlu Belediyesi Hasköy Parkı’nda Oğuzhan Koç’u, Şişli Belediyesi ise Maçka Parkı’nda Fatma Turgut’u yurttaşlarla buluşturacak.