30 Ağustos Zafer Bayramı Kadıköy'de coşku ile kutlandı

Moda sahilini dolduran yurttaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarını beyaz mendiliyle selamlamasının anısına kıyıdan denize doğru beyaz mendiller salladı. Kadıköy’deki kutlamaların konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.

BEYAZ MENDİLLER ATATÜRK’ÜN ANISINA SALLADI

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yılı etkinliklerinin merkezi Kadıköy’ün sembollerinden biri olan Moda İskelesi oldu. Etkinlik kapsamında Moda İskelesi'nde "Ses, Işık ve Film Gösterimi" düzenlendi.Denizin üzerine hazırlanan platformdan Milli Mücadele’yi anlatan ‘Bu Zafer Hepimizin' adlı belgesel gösterimi yapıldı. Yurttaşların Moda sahilindeki kayalıkların üzerinden takip ettiği etkinlikte, su perdesi aracılığı ile suya Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı; Moda İskele binası, mapping yöntemi kullanılarak ışık oyunları ile renklendirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927'de Moda açıklarından geçerken deniz yarışlarını mendiliyle selamlamasına ithafen kıyıdan denize doğru beyaz mendiller sallandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: İYİ Kİ MUSTAFA KEMAL’İN IŞIĞINDA YAŞIYORUZ

Kadıköy’deki kutlamaların konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 22.00 sularında İBB’ye ait bir tekneyle Moda İskelesine geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan İmamoğlu, “Bu şehirde milli bayramlarımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Şimdi Üsküdar’dan geliyorum. Üsküdar’ın güzel meydanında, boğazın hemen kıyısında onbinlerce insanımız bu coşkuyu yaşıyor. Milletçe bir arada olduğumuzu gösterme günü olan milli bayramlarımızda bu coşkuyu yaşatıyoruz. Göreceksiniz 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs bütün bayramlarımızı coşkuyla yaşayacağız. Milletçe bir arada olma duygumuzu, milli bayramlarımızda yaşayacağız.” diye konuştu. İmamoğlu sözlerini “İyi ki bu ülkenin değerlerine her zaman inanmış 82 milyon insanla yaşıyoruz. İyi ki bu ülkenin değerlerini bize emanet eden, dünyada tek ve en büyük önderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında yaşıyoruz.” diyerek tamamladı.

“BU ZAFER TÜRK ORDUSU’NUN ORTAYA KOYDUĞU EŞSİZ BİR ESERDİR”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 97'nci yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Sizlere Ulusal Kurtuluş mücadelemizin yüzüncü yılını en coşkulu şekilde kutlayacağımıza söz vermiştim. Yine bir büyük bayram için 30 Ağustos Zafer Bayramı için sizlerle birlikte olmaktan mutluyum, gururluyum. Hürriyetimize, zaferimize sahip çıkan herkese teşekkür ederim. Hem İstanbul hem Kadıköy milli mücadelenin her kutlu gününü alanlarda, milli mücadele kahramanlarına yakışır şekilde kutlamaya devam edecektir. Her safhası tek tek düşünülerek hazırlanan bu zafer, aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir” diye konuştu.

Kutlamaların ardından Moda Kayıkhane’de konser veren sanatçı Zuhal Olcay’ın sahnesine konuk olan İmamoğlu, alkışlar eşliğinde deniz yoluyla Kadıköy’den ayrıldı.