30 Ağustos zaferi Beşiktaş'ta coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü kapsamında tüm ülkede kutlamalar gerçekleştirildi. Beşiktaş’ta da sabah saatlerinde resmi törenle başlayan kutlamalar, saat 19.00’u gösterdiğinde Balmumcu’da ‘Zafer Yürüyüşü’ ile devam etti. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları dillerinde marşlarla birlikte Barbaros Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da eşi Derya Akpolat ve çocuklarıyla birlikte katıldı. Yürüyüş sonrası Türk Rapı’nın sevilen ismi Ceza Beşiktaş Belediyesi’nin organizasyonu kapsamında Barbaros Meydanı’nda binlerce vatandaşla bir araya geldi. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılına özel olarak seslendirdi.

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: ‘’ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN BİZLERE BIRAKTIĞI MİRASA SIMSIKI SARILACAĞIZ‘’

Konser öncesi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sahneye çıktı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılına özel bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Akpolat konuşmasında şu ifadelere yer verdi: ‘’Milli bayramlar en güzel Beşiktaş’ta kutlanır. 30 Ağustos’a giden yol 16 Mayıs 1919’da Beşiktaş’tan başladı. Beşiktaş İskelesi’nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk kartal istimbotuna binip Bandırma Vapuru’na geçti ve 30 Ağustos ruhu buradan Beşiktaş’tan başladı. O yüzden Beşiktaş’ta sizlerle bu bayramları kutlamak çok özel ve çok güzel bizler için. Cumhuriyetin yetiştirdiği tüm nesiller gibi bizim de en büyük görevimiz Ulu Önder Atatürk’ün bize bıraktığı mirasa sımsıkı sarılmaktır. Bu vesileyle hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.’’ dedi.

BAŞKAN AKPOLAT’TAN CEZA’YA İZMİR ORMANLARI’NDA YÜZLERCE FİDAN SÜRPRİZİ

30 Ağustos’un 97. yılında Beşiktaş’ta sahne alan ünlü sanatçı Ceza’ya Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın anlamlı bir hediyesi oldu. Başkan Akpolat sıradan bir teşekkür plaketi ve çiçek vermek yerine Ceza’ya İzmir ormanlarında çıkan yangın sonucu kaybedilen ormanlarımız için başlatılan kampanya için TEMA adına yapılan yüzlerce ağaç fidanı bağışının sertifikasını takdim ederek her bir fidanın önemine ve bu konuda bilinçlenmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.