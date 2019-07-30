31 Mart öncesi 35 milyon TL, 31 Mart sonrası 226 milyon TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün yayınladığı raporla, metro yapım giderlerinin geri ödenmesi uygulamasında adaletsizlik olduğunu öne sürdü. Belediyenin raporunda yer alan bilgilere göre; yapımı belediyeden Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığına devredilmiş metroların maliyetleri, belediye tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına ödeniyor. Belediyeler bu bedeli, metro tamamlandıktan sonra, o metronun gelirlerinin yüzde 15’ini aşmayacak bir şekilde taksitlerle bakanlığa aktarıyordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Mayıs 2019’da yapılan değişiklikle, bu bedellerin artık metronun gelirinden değil, belediyenin ‘genel bütçe vergi gelirinden’ tahsil edilmesine karar verildi. Bakanlık artık metro maliyetini, belediyelerin ‘genel bütçe vergi gelirinin’ yüzde 5’i alarak karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi bugün yayınladığı raporla, bu uygulamanın hakka ve adalete ters olduğunu ifade etti. ABB, metro maliyetlerinin o metronun gelirinden kesilmesi gerektiğini, maliyetin ‘genel bütçe vergi gelirinden’ kesilmesinin belediyeleri zora sokacağını rakamlarla açıkladı.

Rapora göre, ABB’nin genel bütçe vergi geliri, belediyenin tüm gelirinin yüzde 69’unu oluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2018’deki genel bütçe vergi gelirinin 4 milyar 191 milyon 619 bin 836 lira olduğu, bu paranın ABB’nin toplam bütçesinin yüzde 69’u olduğu ve metro maliyetinin bu paydan alınmasının belediyeleri işlemez hala getireceği savunuldu.

Mevzuatın belediyeleri işlemez hale getireceği iddiaları üzerine Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yaptığı açıklamada “Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği’ iddialarının gerçeği yansıtmadığı; yeni düzenlemeyle metro gelirlerinin tümüyle belediyelere bırakıldığı, borç ödeme işlemlerinin kolaylaştırıldığı, borçların vadesinin uzatıldığı, değişikliğin yerel yönetimlere katkı sağladığı” ifadelerini kullanmıştı.

ABB’NİN İMZALADIĞI SÖZLEŞME YOK SAYILMIŞ

ABB raporunda, Bakanlık ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında özel hukuk hükümleri kapsamında 25 Nisan 2011 tarihinde imzalanmış protokollerin yok sayıldığı da iddia edildi. Ankara Büyükşehir sözleşme özgürlüğünün engellendiğini, sözleşmelerin tek yanlı değiştirildiğini, kazanılmış hakların göz ardı edildiğini ve protokol düzenlenmesi sırasında kabul edilmemesi mümkün ağır koşulların dayatıldığını öne sürerek, açıkça hukuka aykırı bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

BELEDİYEDEN ALINAN PARA 34 MİLYONDAN 226 MİLYONA ÇIKACAK

ABB, bu karara göre belediyenin kasasından çıkacak paranın 2019’da 226 milyon liraya çıkacağını bildirdi.

2018 yılı metro maliyet ödemeleri, metro gelirinin yüzde 15’inden tahsil edilseydi ABB’nin ödediği para 34 milyon lira olacaktı. Ancak Mayıs 2019’da yürürlüğe giren uygulamaya göre, ABB bu parayı genel bütçe vergi gelirinin yüzde 5’ini vererek ödeyecek. Böylece ABB’den çıkan para 2018’de 210 milyon lira, 2019’da 226 milyon lira olacak. Bu ücretin 2020’de 249 milyon lira, 2021’de 274 milyon lira olması bekleniyor.

Açıklamada, uygulamanın belediyelerin borç yüküne göre ayrılmadan, adaletsiz bir şekilde yürürlüğe girdiğine de vurgu yapıldı. ABB raporu şu cümlelerle sona erdi:

“Dolayısıyla % 5 kesinti uygulamasının savunulacak bir yanının olmadığı, bu suretle merkezi yönetimin toplu taşımadan kaynaklanan tüm yükümlülüklerini belediyelerin üzerine bıraktığı, toplu taşıma hizmetlerinin sorumluluğundan açıkça sıyrılmak istendiği görülmektedir. Bu uygulamanın belediye hizmetlerini de olumsuz etkileyeceği, beklemedikleri bu gelişmeler nedeniyle belediyelerin ödeme güçlüğü içine düşecekleri bellidir.

Açıklanan nedenlerle savunulabilecek bir yanının olmadığı ve sürdürülmesinin olanaksız olduğu değerlendirilen % 5 kesinti uygulamasından vazgeçilmesinde veya makul seviye çekilmesinde sayısız yarar vardır.”