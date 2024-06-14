33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali coşkuyla başladı

Kuşcenneti Festivali'nin ilk günü, Kuşcenneti Milli Parkı'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle büyük bir coşkuyla başladı. Etkinlikler, doğa severleri ve sanat tutkunlarını bir araya getirdi.

Açılış töreninin ardından, vatandaşlar çeşitli sergileri ziyaret etme fırsatı buldular. Sanat galerilerinde, doğanın ve kuşların büyüleyici güzelliklerini yansıtan eserler büyük ilgi gördü. Sergiler, hem yerel sanatçılara hem de doğa fotoğrafçılarına ev sahipliği yaptı.

Günün ilerleyen saatlerinde, çocuklar için düzenlenen oyun alanları ve tiyatro gösterileriyle festival, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesini sağladı. Çocuklar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdiler.

Festivalin en heyecan verici etkinliklerinden biri de büyük kortej yürüyüşü oldu.Renkli kostümler ve enerjik müzikler eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. Korteje katılan herkes, coşkuyla yürüyüşe eşlik etti.

Gecenin sonunda, müzikseverler için unutulmaz bir konser düzenlendi. Türkiye'nin sevilen müzik gruplarından Yeni Türkü, sahne alarak hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Grup, en sevilen şarkılarını seslendirirken, dinleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalde çok özel katılımcılar da vardı. Katılımcılar arasında çok özel kişiler vardı. Başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ahmet Akın olmak üzere CHP Balıkesir Milletvekili Sn. Serkan Sarı, Malatya Milletvekili Sn. Veli Ağbaba,, Yurtdışı Örgütlerden Sorumlu Başkan Sn. Mehmet Tüm, Manyas Belediye Başkanı Sn. Ahmet Duru, Kıbrısçık Belediye Başkanı Sn. Emin Tekemen, Abhaz Dernekleri Federasyon Başkanı Sn. Levent Belin ve Yönetimi, Abhaz’ya Parlamentosu Milletvekili Sn. Tayfun Ardzinba, Chp Bandırma İlçe Başkanı Sn. Mehmet Atak isimler arasındaydı.

Kuşcenneti Festivali'nin ilk günü, birbirinden renkli etkinlikler ve coşkulu anlarla dolu dolu geçti. Doğanın ve sanatın bir araya geldiği bu özel günü büyük bir keyifle yaşadı. Festival, önümüzdeki günlerde de dopdolu programıyla devam edecek.