33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 2. günü büyük ilgi gördü

Bandırma, 33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin ikinci gününde birbirinden özel etkinliklerle ve unutulmaz anlar yaşatan Köfn konseriyle dolu dolu bir gün geçirdi. Festivalin ikinci gününde vatandaşlarımız, kültürel etkinlikler, sanatsal gösteriler ile keyifli anlar yaşadı.

Günün en çok beklenen etkinliği olan Köfn konseri, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Köfn, performansıyla Bandırma halkından tam not aldı. Festival alanını dolduran Bandırmalılar gece boyunca şarkılara eşlik ederek müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza festivalin ikinci gününe ilişkin yaptığı açıklamada, “33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve ilgiyle devam ediyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçen festivalimizin ikinci gününde, Köfn konseriyle unutulmaz anlar yaşadık. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Festival, Bandırma’nın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini tanıtmayı amaçlıyor.