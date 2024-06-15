  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 2. günü büyük ilgi gördü

33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 2. günü büyük ilgi gördü

33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin 2. günü büyük ilgi gördü
Güncelleme:

Bandırma, 33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin ikinci gününde birbirinden özel etkinliklerle ve unutulmaz anlar yaşatan Köfn konseriyle dolu dolu bir gün geçirdi. Festivalin ikinci gününde vatandaşlarımız, kültürel etkinlikler, sanatsal gösteriler ile keyifli anlar yaşadı.

Günün en çok beklenen etkinliği olan Köfn konseri, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Sevilen şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Köfn, performansıyla Bandırma halkından tam not aldı. Festival alanını dolduran Bandırmalılar gece boyunca şarkılara eşlik ederek müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza festivalin ikinci gününe ilişkin yaptığı açıklamada, “33. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve ilgiyle devam ediyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçen festivalimizin ikinci gününde, Köfn konseriyle unutulmaz anlar yaşadık. Tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Festival, Bandırma’nın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini ve misafirperverliğini tanıtmayı amaçlıyor.

Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Erdoğan ve Bahçeli'den ''dikkat çeken'' bayram mesajı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Ünlü oyuncu ''devremülk dolandırıcılığı'' operasyonunda tutuklandı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Siirt'te yetişiyor, kendisi 16 ülkeye suyu 34 ülkeye satılıuyor Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Arzum Onan yeni aşka yelken açtı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Eylem Tok ve oğlu tutuklandı Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Hatay'da güldüren yılan kovalamacası kamerada Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Cumhur İttifakı'nda ipler gerildi Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Cumhur'un İlkeleri'' yayınlandı Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Yurtdışı ve yurtiçinde il il bayram namazı saatleri belli oldu Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi Deniz Akkaya'nın kızı babasına teslim edidi
Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Doktora akıl almaz saldırı kamerada: Tekerlekli sandalyeden fırlayıp saldırdı Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu