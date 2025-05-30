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34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali sanatla başladı

34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali sanatla başladı
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Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, sanatseverlere görsel ve kültürel bir şölen sunarak başladı. Festivalin ilk gününde, kentin dört bir yanında gerçekleşen sergiler, konserler ve söyleşilerle Bandırma adeta bir kültür sanat merkezine dönüştü.

Festival kapsamında Bandırma Fotoğraf Sanatı Derneği (BANFAD) katkılarıyla hazırlanan “Bir Deniz, Bir Şehir, Bir Hikaye” temalı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu. Bandırma’nın sokakları, sahili ve yaşamından karelerin yer aldığı sergi, kentin ruhunu ve dokusunu yansıtarak büyük beğeni topladı.

ULUSLARARASI JÜRİLİ AFİŞ SERGİSİ CUMHURİYET MEYDANI’NDA

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Jürili Afiş Sergisi, Cumhuriyet Meydanı’nda açıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen özgün tasarımların yer aldığı sergi, Bandırma’nın sanata ve tasarıma verdiği önemin güçlü bir yansıması oldu. Festivalin uluslararası niteliğini ön plana çıkaran bu özel etkinlikte emeği geçen tüm jüri üyelerine ve sanatçılara teşekkür edildi.

“ALGILAR VE YANSIMALAR” RESİM SERGİSİ

Ressam Halim Çeliker’in “Algılar ve Yansımalar” adlı kişisel sergisi ise Tunç Başaran Kültür Merkezi'nde açıldı. Sanatçının iç dünyasından izler taşıyan eserler, izleyicileri duygu yüklü bir yolculuğa çıkardı.

BANDIRMA MÜZESİ’NDE SANAT VE TARİH BULUŞTU

Festivalin kültür programı kapsamında Bandırma Müzesi iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından oluşan “Bordo Duo”, klasik müzik dinletisiyle sanatseverlere keyifli anlar yaşattı.

Müzikal etkinliğin ardından düzenlenen söyleşilerde ise “Eskiçağ’da Bandırma’da Şiir ve Kuşlar”, “Marmara’nın İncisi Kyzikos” ve “Lydialı Daskylos” başlıklı sunumlarla bölge tarihine ışık tutuldu.

 

Festivalin ilk günü, sanat, tarih ve kültürle dolu unutulmaz anlara sahne oldu. Bandırma Belediyesi, tüm halkı festival süresince düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet ediyor.

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Etiketler bandırma bandırma belediyesi dursun mirza
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