39 ilçe belediye başkanları sıralamasında Gökhan Yüksel ilk üçte!

BoomSocial, İstanbul'da ilçe belediye başkanlarının 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki sosyal medya paylaşımlarını inceledi. İleti sayısı, Facebook, Twitter ve Instagram etkileşimlerinin incelendiği araştırmada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye hizmetlerini tanıtmak amacıyla sosyal medyayı en etkin kullanan belediye başkanları sıralamasında ilk 3’te yer aldı.

BoomSocial, İstanbul’un 39 ilçe belediyesi ve belediye başkanının Facebook, Twitter ve Instagram olmak üzere yüzlerce dijital varlığını inceledi. 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan incelemelerin neticesinde, yerel yönetimlerde sosyal medya kullanımını ölçerek her bir kullanıcının; erişim, etkileşim, popülarite gibi parametreleri ortaya kondu ve kamuoyu ile paylaşıldı. BoomSocial’ın analizlerine göre belediye hizmetlerini tanıtmak amacıyla sosyal medyayı en aktif kullanan İstanbul İlçe Belediye Başkanları sıralamasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilk üçte yer aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hizmetlerimizden tüm komşularımızın haberdar olması ve faydalanabilmesi anlamında sosyal medya ve dijital platformların önemini kavramış bir belediyeyiz. Her şeyden önce komşularımızla olan iletişimimizi olabildiğince güçlü tutmaya özen gösteriyoruz. Gerek mahalle toplantıları ile gerek Komşu İletişim Merkezi’ni kurarak bu konudaki ciddiyetimizi ortaya koyduk. Fırsat bulduğumuz her an komşularımızla bir araya geliyoruz. Sosyal medyayı da komşularımız ile olan bir diğer iletişim ve etkileşim kanalı olarak gördüğümüzden burada da olabildiğince etkiniz. Değişen dünya ile birlikte, kullandığınız araçlar, kendinizi ifade ettiğiniz platformlar da değişiyor, değişmek zorunda, öteki türlü gelişimi yakalamanız da mümkün olmaz. Kartal’a kazandıracağımız artı değerlerimiz var, her biri hayat buldukça dostlarımızla, komşularımızla paylaşmaya ve ilçemizdeki güzellikleri çoğaltmaya devam edeceğiz.”