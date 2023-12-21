39 ülkeden 1720 sporcu Konyaaltı'nda maviden beyaza koşacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl 23-24 Aralık tarihlerinde 3’üncüsü düzenlenecek Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nunda 39 ülkeden 1720 sporcunun koşacağını söyledi.

Bu yıl 23-24 Aralık tarihlerinde 3’üncüsü düzenlenecek Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nu için basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Batı Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin çağdaş bir ülke olduğunu, Konyaaltı’ndan özellikle de Antalya’dan duyacağını söyledi. Esen, “Bu sene 3’üncüsünü düzenlediğimiz Ultra Maraton her geçen seneye göre daha da güçleniyor. Katılımcı sayısı artan bir maraton olarak bu yıla hazırız. Cumartesi günü sabah 04.30’da yarışmalarımızın ilk startımızı vereceğiz. 5 km, 12 km, 31 km, 57 km ve 85 km olmak üzere değişik uzunluktaki parkurlarda yarışma yapılacak. Yaklaşık 100 çocuğumuzun katılacağı bir çocuk koşusu ve sporsever hemşerilerimizin köpekleri ile beraber koşacakları bir pati-run koşusu da olacak’’ dedi.

BİN 720 SPORCU KATILACAK

Bu seneki maratonun geçen seneye göre daha da güçlendiğini söyleyen Başkan Esen,”39 ülkeden bin 720 sporcu katılacak. Yarışmaya katılan sporcularımızın yüzde 41’i yabancı uyruklu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Avrupa’daki spor kanallarında Ultra Maraton sayesinde hem Konyaaltı hem de Antalya’nın güzellikleri yer bulacak. Kazasız belasız eğlenceli güzel bir etkinlik olmasını diliyorum’’ dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Esen, uzun maraton parkurunun diğer emsallerinden oldukça farklı olduğunu söyleyerek, ‘’İlk düzenlediğimizde katılan yarışmacılar şaşkınlıkla ve beğeni ile parkuru koştu. Nereden gideceklerini tam bilemeden. Parkurumuz 0 rakımdan başlayıp 2000 rakıma kadar çıkan bir deniz seviyesinden yükseklikte değişik rakımlarda ilerleyen bir parkur. Deniz seviyesinde başlıyor ve kayak merkezinden Feslikan Yaylası’ndan geçerek Doyran, Geyikbayırı civarında sonlanıyor. Dün akşam yüksek kesimlerde akşam yoğun bir kar yağışı olduğunu duyduk. Yarın ve diğer gün parkurumuzun önemli bir kısmı karla kaplı olacak Böylece sporcularımız denizimin mavisinden karın beyazına doğru koşacak” diye konuştu.

ESEN, VATANDAŞLARI DAVET ETTİ

Bu yıl 3’üncüsü gerçekleşecek olan Antalya Ultra Maratonu’na tüm vatandaşları davet eden Başkan Esen, ‘’Cumartesi sabahından itibaren alanda olmanızı dilerim. Alanda heyecan hiç bitmeyecek. Cumartesi Pazar nereye gitsek diye düşündüğünüzde sizi ve çevrenizdekileri Konyaaltı Belediyesi’nin önündeki meydana bekliyorum. Size iyi bir ev sahipliği yapacağız. Eğlence vaat ediyoruz. Maraton’da görüşmek üzere’’ dedi.

YABANCI KOŞUCU SAYISI ARTTI

Organizasyon Sorumlusu Ali Cem Aktaş, “Yabancı koşucu sayımız giderek artmaya başladı. Gelenler bir hafta ile bir ay arası Antalya’da konaklıyor. Bu da ülkemiz için katma değer oluşturuyor. Bu maratonu dünyanın en önemli yarışları arasına katmayı hedefliyoruz” dedi.