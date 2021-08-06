4. Edremit Kitap Fuarı salı günü başlıyor

Bu yıl dördüncüsü yapılacak 4. Edremit Kitap Fuarı 10 Ağustos Salı günü başlıyor.

2017’den bu yana “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap” sloganıyla yapılan fuar sekiz gün sürecek. 50’ye yakın yayınevinin ve 200’e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos’ta sona erecek.

Ahmet Ümit, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Filiz Ali, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Nevzat Çelik, Sunay Akın gibi edebiyatçıların yanı sıra Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Serhan Asker, Sinan Meydan, Gürkan Hacır gibi birçok gazetecinin katılacağı fuarın açılışında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da yer alacak.

Dördüncü kez edebiyatın, medyanın, yerel yöneticilerin buluşma merkezi olmaya hazırlanan Edremit’te Sabahattin Ali’nin kitaplarından yayılan aydınlanma ışığı 4. Edremit Kitap Fuarı üzerinden bir kez daha hem Türkiye’ye, hem de karşı komşu Midilli’ye yayılacak. Bu buluşma yalnızca kitaba sahip çıkma anlamına gelmeyecek, bu buluşma aynı zamanda Kaz Dağları’na, ormana börtü böceğe sahip çıkmak anlamına da gelecek…

SÖYLEŞİLER, İMZA GÜNLERİ, DİNLETİLER…

Fuarda yazarlarla, gazetecilerle, yerel yöneticilerle yapılacak söyleşiler, imza günlerinin yanı sıra dinletilere de yer verilecek, Sabahattin Ali Anı Evi’ne, Atatürk Evi’ne ve Kazdağları Müzesi’ne turlar düzenlenecek, Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal için açılacak serginin yanı sıra Kazdağı Şairlerinin hazırladığı “Şiir Kadrajda” adlı sergi de açılacak.

YAZARLAR, ŞAİRLER, GAZETECİLER

200’e yakın konuğun, 50’ye yakın yayınevinin katılacağı 4. Edremit Kitap Fuarı’na aralarında Ahmet Ümit, Ahmet Selçuk İlkan, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Ali Levent Üngör, Ali Mert Başarır, Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Aytunç Erkin, Prof. Dr. Barış Doster, Barış İnce, Barış Yarkadaş, Deniz Zeyrek, Eren Erdem, Erkan Baş, Fehmi Karaslan, Filiz Ali, Gürkan Hacır, Hakan Mengüç, Haluk Çetin, Işık Öğütçü, İhsan Eliaçık, İlyas Salman, İnci Aral, Kahraman Tazeoğlu, Merdan Yanardağ, Metehan Demir, Murat Ağırel, Murat Tayfur, Mustafa Balbay, Mustafa Cemil Kılıç, Nebil Özgentürk, Necdet Saraç, Nevzat Çelik, Onur Büyüktopçu, Ozan Bingöl, Öner Yağcı, Saygı Öztürk, Serhan Asker, Sinan Meydan, Sunay Akın, Tarık Çelenk, Timur Soykan, Tuncay Mollaveyisoğlu, Uğur Dündar, Ümit Zileli, Veli Özdemir, Yunus Emre gibi 140’a yakın yazar, şair, tarihçi ve gazeteci katılacak.

ARSLAN: KİTAPLAR İNSANI, İNSAN DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

“Ölmez ağaç zeytinin gölgesinde barışı ve kardeşliği, aklı ve bilgiyi büyütmeyi sürdürüyoruz. Biliyoruz ki kitaplar zeytin misali bereketli, kitap okuyanlar zeytinyağı gibi hep üstte, kitap yazanlar ise zeytin ağacı gibi ölümsüzdürler” diyen Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Bu fuarı; ‘Ben bu dünyaya kitap okumak için gelmişim’ diyen Edremit’in yetiştirdiği büyük kalem Sabahattin Ali’nin ismini ve anısını yaşatmaktan, aydınlanma ışığını büyütmekten ve ismine ithaf etmekten dolayı onurluyuz. 10 – 17 Ağustos tarihleri arasında Edremit Altınkum Belediye Tesisleri’nde sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Unutmayalım; kitaplar insanı, insan dünyayı değiştirir. Kitaba ne kadar yakın durursak, medeniyetimiz de o kadar yükselir” dedi.

FUARA KATILACAK YAYINEVLERİ

Fuara, Alfa, Anayurt, Asi, Beyaz Fil, Cumhuriyet, Diyojen, Doğan, Doğu, Elma, Ephesus, Hayat, İletişim, İnkilap, İş Bankası, Kırmızı Kedi, Kor, Kronik, Kumran, Parodi, Paydos, Puslu, Olimpia, Olimpos, Sarmal, Sol Kültür, Taze, Timaş, Yapı Kredi, Yakamoz gibi 50’ye yakın yayınevi katılacak.

Fuarda ayrıca Türkiye Gazeteciler Sendikası, Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği, Edremit Kent Konseyi, Yeni Kuşak Köy Enstitüsü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği stantları da yer alacak.

FUAR 18:00 – 24:00 ARASI AÇIK OLACAK

Altınkum’daki Edremit Belediye Tesisleri’nde yapılacak 4. Edremit Kitap Fuarı, 10 Ağustos Salı günü saat 18:00’de kapılarını kitapseverlere açacak ve 8 gün boyunca saat 18:00 ile 24:00 arası kitapseverlere hizmet verecek.