4. Edremit Kitap Fuarı'nda altıncı gün geride kaldı

4. Edremit Kitap Fuarı’nın altıncı günü edebiyatın, şiirin, felsefenin, medyanın önemli isimlerini bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı fuarda yapılan söyleşilerde Türk edebiyatının önemli ismi Ayşe Kulin, tarihçi Sinan Meydan, Sufi yazar Hakan Mengüç, şair, yazar ve müzici Sunay Akın, gazeteci Serhan Asker, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ kitapseverlerle buluşurken, efsane müzik topluluğu Moğollar ise sahne performansıyla büyüledi.

50 yıla yaklaşan bir geleneği temsil eden Cahit Berktay’ın Moğollar grubu tarihinde ilk kez saat 10:00’da sahne alırken, Serhan Asker’in sunumuyla Türk edebiyatının önemli ismi Ayşe Kulin hem yeni romanı Hazan’ı hem de anekdotlarla cumhuriyeti ve edebiyatı anlattı. Efsane müzik topluluğu Moğollar ise hem söyledikleri parçalarla, hem de anılarıyla Edremitlileri Cem Karaca ve Barış Manço’yla buluşturdular.

KLARNET USTASI ŞÜKRÜ TUNAR

Edremitli besteci ve klarnet ustası Şükrü Tunar’ı kızı Güneş Tunar “Babam bestelerini en çok anneme ve bize hasret kaldığı için bestelerini bizim için yapardı” derken, Zeki Yılmaz da “Şükrü Tunar, söyleyip anlatmak istediklerini notalara, müziğe dökerdi. Zeki Müren ile yıllarca birlikte çalıştı, klarnetini üflerken nefessiz kalıp hayatını sahnede kaybetti” dedi.

MENGÜÇ: DERT İNSANA DAİMA DOĞRU YOLU GÖSTERİR

Sufi yazar Hakan Mengüç ise yaptığı söyleşide Yunus Emre, Mevlana, Aşık Veysel, ve Şemsi Tebrizi’den örnekler verirken, ney ve bendir eşliğinde kitapseverlerin de eşlik ettiği şarkıları seslendirdi. Mengüç, “Ayrılıklar insanı, değiştirir, geliştirir. Ayrıklar bizi dertlendirir. Ancak dert insana daima doğru yolu gösterir. Aşk yaşanabilecek en yüce duygulardandır. Tüm kalbi temiz insanların hikayelerinin iyi bitmesini diliyorum” dedi.

ASKER: ÖNEMLİ OLAN KUSURLARIYLA SEVMEK

Gazeteci Serhan Asker ise insana dair yaptığı konuşmada, insana vurgu yaparak, insan olmanın kişisinin kendisini tanımasıyla başlayacağını söyledi. Şemş’in Mevlana’ya insana dair anlattığı kısa öyküyü paylaştı. Şems Mevlana’ya Allahı sevmek kolaydır çünkü o kusursuzdur önemli olan kusurlarıyla kulu sevebilmektir” dedi.

MEYDAN: THK’YI KORUYABİLSEYDİK ORMANLAR DAHA AZ YANARDI

Yaptığı söyleşide “Afganistan’da devlet otoritesinin ortadan kalkmasıyla taşlar yerinden oynuyor. Ancak yerinden oynayan taşlar bizim başımıza düşüyor. Suriye’den sonra bizi düzensiz Afgan göçü ile karşı karşıya bırakıyor. Genç Afgan erkeklerinin geldiğini gördükçe, Ankara’da yaşananları gördükçe yaşanılanlar bizleri endişelendiriyor. Afganistan bağımsızlık sürecinde Atatürk’ü örnek aldı. Ancak yapısı gereği Atatürk’ün devrimlerini orada hayat geçirmeleri mümkün olmadı” diyen Sinan Meydan, “Atatürk’ün kurduğu Türk Hava Kurumu ve Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nü koruyamadık. THK’nin 1938 yılında elinde 350 uçak vardı. Bugün THK’yi koruyabilseydik. Ormanlarımız daha az yanardı” dedi.

YANARDAĞ: DEĞİŞTİRMEK BİZİM ELİMİZDE

Bir sağlık sorunu nedeniyle 4. Edremit Kitap Fuarı’na uydu üzerinden katılan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Necdet Saraç’ın sunduğu söyleşide yangınlara, sel felaketlerine yeterince müdahale edememenin akıl, bilim ve planlamadan uzaklaşmanın rolü olduğunun altını çizerken, “ülkemiz NATO tarafında sol korkusu ile formatlandı, bu nedenle de ilerlemedi, geriledi. Dünyada çöken Siyasal İslamın Türkiye’de başarılı olma şansı yok. Bu iktidarın siyasi ömrü bitti, Türkiye’de demokrasiyi öne çıkaracak yeni bir dönemi kurmak elimizde” dedi.

SUNAY AKIN: DEMOKRASİ BİR ORKESTRADIR

Fuarda yaptığı söyleşide en önemli özelliğinin “okur yazar” olduğunu belirten, yazar, şair, müzeci Sunay Akın bir saati aşan söyleşide, hayata, eğitime, cumhuriyete ve insana dair anlattıklarıyla kendisini dinleyen binlerce kişiyi adeta büyüledi. Sunay Akın, öykülerle beslediği anlatımında “Hayatın renklerini kitap okumaya borçluyuz. Farklı düşünce bizi farklı kılar. Demokrasi farklı düşüncelerle kurulan bir orkestradır” dedi.