4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kartal’da başlıyor
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 4.’sü düzenlenecek Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 29 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.
Türkiye’nin yanı sıra; Makedonya, Meksika, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya ve Slovakya’dan gelen halk dansı ekiplerinin sahne alacağı festival, dört gün boyunca Kartallılara unutulmaz bir kültür şöleni yaşatacak.
Festival; kortej yürüyüşleri, mehteran gösterileri, konserler, halk dansları performansları ve geleneksel atölyelerle renklenirken, aynı zamanda 3. Kadın Emeği Festivali de eşzamanlı olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet ederek şunları söyledi:
“Bu yıl, İBB’nin de desteği ile 4’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivalimiz kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri ve halk danslarını Kartal’da buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm komşularımızı, coşku ve kardeşlik içinde geçecek bu büyük şenliğe davet ediyorum.”
Festival Programı
29 Ağustos Cuma – Festival Açılış Günü
17.00: Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali- Kartal Meydanı
19.30: Festival Şöleni – Neyzen Tevfik Meydanı
20.00: Kortej Yürüyüşü (Neyzen Tevfik Meydanı – Kartal Meydanı)
20.30: Açılış Töreni – Kartal Meydanı
20.30: İBB Mehteran Gösterisi
20.45: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- (Kartal Meydanı)
Katılımcı Ülkeler / Gruplar:
Türkiye: Gebze Down Sendromlular ve Engelliler Derneği, Ebuş’un Halay Atölyesi, İstanbul Kilim Dans ve Spor Kulübü, Kartal Turizm Folklor Derneği, Agon Dans, BK’Art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İFEM Sanat, İstanbul Dans Spor Kulübü
Bulgaristan: Dance Group Zora
Meksika: Ballet Folklorico de Occidente
Slovakya: Folklore Ensemble Gymnik
Gürcistan: Dans Ensamble Lashqari
Makedonya: University Ensemble Makedonia
KKTC: Gazimağusa Halk Dansları Derneği
İtalya: Folk Group Ru Maccature
30 Ağustos Cumartesi
20.00: 30 Ağustos Korteji (Kartal Kazım Meydanı – Kartal Meydanı)
20.45: Konser – Kartal Meydanı
21.15: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı
Katılımcılar:
Slovakya – Folklore Ensemble Gymnik
Türkiye – BK’art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İstanbul Dans Spor Kulübü
Gürcistan – Dans Ensamble Lashqari
KKTC – Gazimağusa Halk Dansları Derneği
Yan Etkinlik: Özgürlük ve Demokrasi Şöleni – Çeçenistan Parkı (17.00 – 22.00)
Bubble Show
Taş Boyama Atölyesi
Zumba (Spor İstanbul)
Maskot Bando Ekibi Dans Atölyesi
Sulu Boya Atölyesi
Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali- Kartal Meydanı (17.00-22.00)
31 Ağustos Pazar
20.15: İBB THM Topluluğu – Kartal Meydanı
20.45: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı
Katılımcılar:
Türkiye – Ebuş’un Halay Atölyesi, Kartal Turizm Folklor Derneği, Agon Dans, İFEM Sanat
İtalya – Folk Group Ru Maccature
Bulgaristan – Dance Group Zora
Meksika: Ballet Folklorico de Occidente
Makedonya – University Ensemble Makedonia
Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı
Özgürlük ve Demokrasi Şöleni – Çeçenistan Parkı
Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali
Bubble Show
Taş Boyama Atölyesi
Zumba
Maskot Bando Ekibi Dans Atölyesi
Sulu Boya Atölyesi
1 Eylül Pazartesi – Kapanış Günü
19.30: Festival Şöleni – Neyzen Tevfik Meydanı
20.00: Kortej Yürüyüşü (Neyzen Tevfik Meydanı – Ankara Caddesi)
20.30: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı
Katılımcılar:
Türkiye – , BK’Art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İFEM Sanat, Kartal Turizm Folklor Derneği, İstanbul Dans Spor Kulübü, Agon Dans, İstanbul Kilim Dans Spor Kulübü, Ebuş’un Halay Atölyesi,
Makedonya- University Ensemble Makedonia
Slovakya – Folklore Ensemble Gymnik
Gürcistan – Dans Ensamble Lashqari
KKTC – Gazimağusa Halk Dansları Derneği
Bulgaristan – Dance Group Zora
İtalya – Folk Group Ru Maccature
Meksika – Ballet Folklorico de Occidente
Kapanış Töreni- Kartal Meydanı
3. Geleneksel Kadın Emeği Festivali (17.00-22.00)
