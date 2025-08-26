4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kartal’da başlıyor

  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 4.’sü düzenlenecek Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 29 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Kartal Meydanı’nda gerçekleşecek.

Türkiye’nin yanı sıra; Makedonya, Meksika, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya ve Slovakya’dan gelen halk dansı ekiplerinin sahne alacağı festival, dört gün boyunca Kartallılara unutulmaz bir kültür şöleni yaşatacak.

Festival; kortej yürüyüşleri, mehteran gösterileri, konserler, halk dansları performansları ve geleneksel atölyelerle renklenirken, aynı zamanda 3. Kadın Emeği Festivali de eşzamanlı olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet ederek şunları söyledi:

“Bu yıl, İBB’nin de desteği ile 4’üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivalimiz kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri ve halk danslarını Kartal’da buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm komşularımızı, coşku ve kardeşlik içinde geçecek bu büyük şenliğe davet ediyorum.”

Festival Programı

 29 Ağustos Cuma – Festival Açılış Günü

17.00: Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali- Kartal Meydanı

            19.30: Festival Şöleni – Neyzen Tevfik Meydanı

            20.00: Kortej Yürüyüşü (Neyzen Tevfik Meydanı – Kartal Meydanı)

            20.30: Açılış Töreni – Kartal Meydanı

            20.30: İBB Mehteran Gösterisi

            20.45: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- (Kartal Meydanı)

 Katılımcı Ülkeler / Gruplar:

Türkiye: Gebze Down Sendromlular ve Engelliler Derneği, Ebuş’un Halay Atölyesi, İstanbul Kilim Dans ve Spor Kulübü, Kartal Turizm Folklor Derneği, Agon Dans, BK’Art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İFEM Sanat, İstanbul Dans Spor Kulübü

Bulgaristan: Dance Group Zora

Meksika: Ballet Folklorico de Occidente

Slovakya: Folklore Ensemble Gymnik

Gürcistan: Dans Ensamble Lashqari

Makedonya: University Ensemble Makedonia

KKTC: Gazimağusa Halk Dansları Derneği

İtalya: Folk Group Ru Maccature

30 Ağustos Cumartesi

            20.00: 30 Ağustos Korteji (Kartal Kazım Meydanı – Kartal Meydanı)

            20.45: Konser – Kartal Meydanı

            21.15: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı

Katılımcılar:

Slovakya – Folklore Ensemble Gymnik

Türkiye – BK’art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İstanbul Dans Spor Kulübü

Gürcistan – Dans Ensamble Lashqari

KKTC – Gazimağusa Halk Dansları Derneği

Yan Etkinlik: Özgürlük ve Demokrasi Şöleni – Çeçenistan Parkı (17.00 – 22.00)

            Bubble Show

            Taş Boyama Atölyesi

            Zumba (Spor İstanbul)

            Maskot Bando Ekibi Dans Atölyesi

            Sulu Boya Atölyesi

            Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali- Kartal Meydanı (17.00-22.00)

31 Ağustos Pazar

            20.15: İBB THM Topluluğu – Kartal Meydanı

            20.45: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı

Katılımcılar:

Türkiye – Ebuş’un Halay Atölyesi, Kartal Turizm Folklor Derneği, Agon Dans, İFEM Sanat

İtalya – Folk Group Ru Maccature

Bulgaristan – Dance Group Zora

Meksika: Ballet Folklorico de Occidente

Makedonya – University Ensemble Makedonia

Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı

Özgürlük ve Demokrasi Şöleni – Çeçenistan Parkı

Geleneksel 3. Kadın Emeği Festivali

            Bubble Show

            Taş Boyama Atölyesi

            Zumba

            Maskot Bando Ekibi Dans Atölyesi

            Sulu Boya Atölyesi

1 Eylül Pazartesi – Kapanış Günü

            19.30: Festival Şöleni – Neyzen Tevfik Meydanı

            20.00: Kortej Yürüyüşü (Neyzen Tevfik Meydanı – Ankara Caddesi)

            20.30: Grupların Halk Oyunları Gösterileri- Kartal Meydanı

Katılımcılar:

Türkiye – , BK’Art Dance Studio Burcu Koçyiğit, İFEM Sanat, Kartal Turizm Folklor Derneği, İstanbul Dans Spor Kulübü, Agon Dans, İstanbul Kilim Dans Spor Kulübü, Ebuş’un Halay Atölyesi,

Makedonya- University Ensemble Makedonia

Slovakya – Folklore Ensemble Gymnik

Gürcistan – Dans Ensamble Lashqari

KKTC – Gazimağusa Halk Dansları Derneği

Bulgaristan – Dance Group Zora

İtalya – Folk Group Ru Maccature

Meksika – Ballet Folklorico de Occidente

Kapanış Töreni- Kartal Meydanı

3. Geleneksel Kadın Emeği Festivali (17.00-22.00)

