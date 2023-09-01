40. Avrupa Miras Günleri Başkent'te düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC ile “40. Avrupa Miras Günleri” projesini Başkentte hayata geçiriyor.

Ankara’nın Başkent oluşunun yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikte; büyükelçilik, müze, vakıf ve dernekler dâhil 28 kurum rehberler eşliğinde gezilirken sergiler, konserler ve şehir turları düzenlenecek. 16-17 Eylül tarihlerinde katılımın ücretsiz olduğu etkinlik için https://www.ifturquie.org/etkinlik/avrupa-miras-gunleri-ankara-2/ adresinden başvuru yapılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’in tarihi ve kültürel değerlerini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Ağı EUNIC ve ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının iş birliği ile “40. Avrupa Miras Günleri” bu yıl Ankara’da düzenlenecek.

BAŞKENTİN TARİHİ YENİDEN KEŞFEDİLECEK

Etkinlik kapsamında; yedi Avrupa büyükelçiliği ile müze, vakıf ve dernekler dâhil 28 kurumun rehberler eşliğinde gezilmesi, sergiler, konserler ve şehir turları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ankara’nın tarihi ve Başkent oluşunun yüzüncü yılı kutlamaları kapsamında 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak etkinliğe katılmak için https://www.ifturquie.org/etkinlik/avrupa-miras-gunleri-ankara-2/ adresinden başvuru yapılabilecek.