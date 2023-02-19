432 kişi enkaz altından kurtarıldı: Ankara İtfaiyesi deprem bölgesinden döndü

Arama-kurtama çalışmaları için deprem bölgesine giden Ankara İtfaiyesi ekipleri Başkente döndü. Ekipler, K9 köpekleri Rüzgar ve Çakıl’ın da desteğiyle Kahramanmaraş’ta 309, Hatay’da ise 116 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ayrıca, ABB’nin arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekibi de Adıyaman’da 7 kişiyi enkaz altından canlı çıkardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından kara ve hava yoluyla bölgeye giden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak Başkente döndü.

Ankara İtfaiyesi Kahramanmaraş’ta 309, Hatay’da ise 116 kişiyi K9 köpeği Rüzgâr ve Çakıl’ın desteğiyle tonlarca enkazın altından kurtardı. İskenderun Limanı’nda çıkan konteyner yangınına da müdahale eden ekiplerin bir kısmı hem Hatay’da hem de Kahramanmaraş’ta görevlerine devam ediyor.

Ayrıca, ABB’nin arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekibi de Adıyaman’da 7 kişiyi enkaz altından canlı çıkardı.

KAHRAMANLAR ANKARA İTFAİYESİ’NDE KARŞILANDI

Depremin olduğu andan itibaren bölgeye hareket ederek arama kurtarma çalışmalarına katılan ve birçok depremzedeyi enkaz altından kurtararak hayata tutunmalarını sağlayan ve görevlerini tamamlayarak Başkente dönen ekipler ile Rüzgar ve Çakıl, Ankara İtfaiyesi Merkez İstasyonu’nda karşılandı.

Ankara İtfaiyesi olarak tüm ekipleriyle deprem bölgeleri için seferber olduklarını söyleyen Ankara İtfaiyesi Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Deprem sonrası haber bizlere geldiği ilk andan itibaren ekiplerimizi hazırladık hem havayoluyla hem de karayoluyla ilk önce Kahramanmaraş’a gönderdik. Kahramanmaraş’tan sonra Hatay ve İskenderun’daki yangınlar için aynı zamanda kurtarma faaliyetleri için yeniden ekipler oluşturduk. Arama-kurtarma çalışmalarının sona ermesinden sonra hem AFAD’ın açıklaması hem de bölgeden valililerimizden izin alarak dönüşümüzü yaptık. Arama ve kurtarma çalışmalarında görev yapan personelimizin sağlıklı bir şekilde dönmesi bizim için önemli” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ’TA 3 ARAÇ 6 PERSONEL HATAY’DA 33 PERSONEL 7 ARAÇ GÖREVDE

Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı arama ve kurtarma faaliyetleri için ilk etapta Kahramanmaraş’ta 104 personel 27 araç ile 2 K9 köpeğini, Hatay’da ise 152 personel 23 aracı bölgeye sevk etmişti. Ankara İtfaiyesi hala olası yangınlara müdahale etmek ve enkaz kaldırma çalışmaları için Kahramanmaraş’ta 3 araç ve 6 personel, Hatay’da ise 33 personel ve 7 araç ile görev yapmayı sürdürüyor.