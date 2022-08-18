4,5 milyon İstanbulluya hizmet edecek proje tamamlandı

İBB bağlı kuruluşu İSKİ, İstanbulluların geçici su kesintisi yaşamaması için başlattığı alt yapı yatırımını tamamladı.

Dudullu ve Ömerli arasında yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı, düzenlenen törenle hizmete başladı. Şehrin iki yakasındaki 8 ilçeye su sağlayan projenin açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un lehine, akla, bilime uygun projeler hayata geçirdiklerini söyledi. Güncel tutarı 875 milyon TL’ye tamamlanan projenin 4,5 buçuk milyon İstanbulluya su nakli sağlayacağını belirten İmamoğlu, “Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ilçelerine su naklini kolaylaştıracak projeyi hizmete açıyoruz. Arıza olduğunda kesintinin olmaması için çok önemli bir baypas hattı gibi kullanılacak önemli bir hattı hayata geçirdik” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, yapımı tamamlanan Ömerli-Dudullu Ek İçme Suyu İsale Hattı ve Su Dağıtım Sistemi’nin açılışına katıldı. Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerindeki arıza ve bakımlarda yaşanan sorunları ortadan kaldıracak isale hattının resmi açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonunda her biri İstanbul'un lehine akıl ve bilimsel tabanda geliştirilen projeleri hayata geçirildiği söyledi. Süreci iyi analiz edilmiş, maliyetleri ve finansmanından ihalesine ve sürecin sonraki takibi, denetimi ve sona erdirilişiyle beraber bütüncül bir biçimde şehrin sorunlarını ele aldıklarını belirten İmamoğlu, “Süreç başlangıçlarında vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Sosyal faydayı maksimum gözeten ve doğru yatırım anlamında da hareket eden bir anlayışla yol yürüyoruz. Günü kurtarma odaklı değil. İçerisinde seçime endeksli bir hareket yapalım kaygısı yok. Gözünü boyayalım anlayışı da yok. Artı devamlılık kaidesi içerisinde görev kime nasip olursa olsun başlangıcından bitimine yani bir sonraki, bayrak devredeceğimiz ana kadar süreci mutlak şeffaf bir biçimde yönetiyoruz. Muamma, bilinmez hiçbir tarafı olmayan anlayışla yürütüyoruz. Bir proje kavramına böyle bakıyoruz. Dolayısıyla bugün yaptığımız açılış tam da böyle bir hizmetin tarifi” dedi.

ORTADA İŞE YARAMAYAN BETON GÖVDE VAR

Törende CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı ağırlayan İBB Başkanı İmamoğlu, konuklarına çözümsüzlüğe mahkum edilen Melen Projesi’nin TBMM gündeminde yer alması için çağrı yaptı. 2016 yılında tamamlanacağı gün ve saat verilerek ilan edilen Melen hakkında 6 yıl geçmesine rağmen adım atılmadığını paylaştı. Kurmaylarıyla birlikte Melen’e yaptı inceleme gezisini anımsatan İmamoğlu, “Bu süreçte anladık ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan haberi dahi yoktu. Çünkü daha sonrasında, acele bir süreç tarifiyle Şubat 2020’de tekrar ihalesi yapıldı. Ek bir bütçeyle tamiratı çatlakların giderilmesiyle ilgili bir süreç belirlendi. Ama biz o zaman dahi aldığımız bir takım tekniklerde hazırlanan projenin yetersiz ve sorunu çözümleyemeyeceği konusunda ciddi uyarılar yaptık. Hatta biz bu uyarıları Devlet Su İşleri hatta o dönemin Tarım Orman Bakanı'na ve ilgili kişilere, kurumlara ilettik. Sadece ben değil. O dönem görev yapan Genel Müdür arkadaşımız defalarca yine Genel Müdür Yardımcısı arkadaşlarıyla beraber gidip gelmelerine rağmen bu uyarılar dikkate alınmadı. İhale yapıldı. İhale yapıldıktan bugüne yaklaşık bir, bir buçuk ay önce ne yazık ki Genel Müdürümüz beni ihalenin feshedildiği ile ilgili uyardı. Görülüyor ki iki sene sürecinde -genelge gereği yüzde 15’i aşamayan müteahhitlerin fesih yetkisi verildi biliyorsunuz tek taraflı - görülüyor ki iki senede yüzde 15 bile aşılamamış. Çünkü daha önce aldığımız duyumlarda ne yazık ki ne yapılacağını tam bilemeyen projenin yetersiz olduğu, hatta bu konuda müteahhitin de birkaç kez kurumu yardığı yani o dönemdeki işe alan duyumları tarafımıza iletildi. Baktığınızda nasıl hesaplanır bilmiyorum ama şu anda şu anda belki de 10 milyara yakın. Ortada işe yaramayan beton gövde var.” ifadelerini kullandı.

“2071’E KADAR ÇÖZDÜK DENİLEN MELEN ŞU TAM BİR MUAMMA”

Melen Havzası’nda atık su toplama ve deşarj öncesinde de arıtma sürecini üstlendiklerini söyleyen İmamoğlu, “Yani biz üzerimize düşen vazifeleri gecikmişti dönemden sonra almış ve yürüten de bir ekip. Tarif şuydu. 2016’da şu gün şu saatte bitecği söylenen proje için 2019 seçimlerinden önce Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da bu şehrin 2071’e kadar su sorununu çözdük demişti. 2071’ kadar su sorununu çözdük denilen Melen Barajı şu anda bir muamma. Bunun hangi usulle bilemiyorum ama en üst seviyede biz zaten sorguluyoruz. Hatta bununla ilgili arkadaşlarım hukuki bir süreci hazırlıyorlar şu anda. Çünkü sonrasında mukavele gereği buradaki tesis İBB’ye devredilecek. Biz İstanbul halkı olarak devletimize parasını ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ HAZIRLIYORUZ

Sürecin proje kavramının sınıfta kaldığının acı neticesi olduğun kaydeden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun sorgulanması meclis seviyesinde tartışılmasının ve sonuca bağlanmasının önemli bir husus olduğunun altını çizmek isterim. Baktığınızda geçmişini de dinlediğimde neredeyse belki 10 yılı aşkın süre önce başlanırken uzmanlar dinlenmemiş. Ortada yazılar belgeler var. O dönem bu işi yapan müteahhitin bu yanlış bir metot tercihidir diye yazısı olmasına rağmen devam et kardeşim denmiş. Dolayısıyla müteahhit bitirdiği işten dolayı suçlanamıyor bile. Çünkü uyarmış. O çatlaklar vesaire bir imalat hatası da değil. Yani uyarmış müteahhit. Bu kadar acı. Bu gözü körlüğün her şeyi ben bilirim anlayışının bir sonucudur. Burada geçmiş deneyimleri olan arkadaşlarım var. Kuruma çok derin hizmetleri olmuş arkadaşlarım var. Bizden önceki dönem Genel Müdürlüğü Yardımcılığı yapmış arkadaşım var. Daha önceki dönem çalışmış ama başka bir pozisyonda tutulmuş ya da çok öncesi dönemde hizmet etmiş ama uzun süre ayrılmış geçmiş dönemde bizim Genel Müdürlüğümüzü yaptı, hizmet etti. Süreci bitti, emekli oldu. Şimdi. Bir arkadaşınıza geçti. Bu aslında yönetimken ruh halimizi insana bakışımızı, deneyime verdiğimiz önemi akla, bilime marifete, liyakate verdiğimiz değerin karşılığıdır. Hangi makam olursa olsun göreve gelsin benim dediğimi yapsın. Ben ne diyorsam onun altına imza atsın anlayışı değil. Oraya yıllarını aktarmış insanların deneyimlerini dinleriz.”

BAŞKA KAVRAMLARLA SÜRECİ YÖNETİRSENİZ İSTANBUL’A İHANET ETTİK DERSİNİZ

En doğru kararı, kurum tecrübesinden faydalanarak ortak akılla alındığını söyleyen İmamoğlu, “Siyasi bir sürece dair kent yaşamına dönük bir adım var ise evet orada irademizi ortaya koyarız. Örneğin İstanbul'un içme suyu kaynaklarını da tehlikeye ve tehdit altına alacak olan 136 milyon metrekarelik alanı heba edip 2 milyon nüfusa yol açacak olan Kanal İstanbul'a karşı çıkmak gibi. Bu başka bir boyuttur. Ama diğer teknik hususlarda var olan arkadaşlarımızın deneyimine hürmet ederiz. Oradan çıkan ortak aklı da elimizdeki bütçeyle, finansmanla yol alarak yürütürüz. Bu kavramın ülke iradesinde ve idaresinde çok önemli. Altını çizmek istiyorum. İşte buna uymadığınız zaman önünüze çıkacak manzaranın adı fiyaskodur. Aynen Melen Barajı'nda yaşanan fiyasko gibi. Dolayısıyla ranta odaklandığınızda, başka kavramlarla süreci yönetme anlayışına sahip olduğunuzda şehrinize öyle kalıcı zararlar verirsiniz ki yıllar sonra biz bu şehre ihanet ettik demek zorunda kalırsınız” diye konuştu.

ÜÇ YILLIK ENGELLEMEYLE EN UCUZ SU TARİFESİNE SAHİBİZ

İSKİ’nin İBB Meclisi çoğunluğu nedeniyle bütçe engellemesiyle karşı karşıya kaldığını paylaşan İmamoğlu “Bütün bu yatırımları ve bu başarıları elde ederken inanınız ki Türkiye'de en pahalı su arzını sağlayan bir kurum olmamıza rağmen artık neredeyse milyarlarca diyeceğimiz enerji tüketimine, enerji giderine sahip bir kurumuz. Kilometrelerce öteden su basıyoruz çünkü. Böylesi bir kurum olmamıza rağmen Türkiye'nin neredeyse büyükşehir belediyeleri arasında üç yıllık engellemeyle en ucuz su tarifesine sahibiz. Elbette yoksulluğun sebebi olan hükümetin ekonomik uygulamalarından dolayı evinde suyunu bile akıtamayan insanlarımızın olduğu bu dönemde biz şehrimin insanlarına katkı sunma konusunda fedakarlığa varız. Yüz binlerce insanımızın faturasının ödenmek zorunda bırakıldığı -ki Askıda Fatura sisteminde hiç kimse rencide edilmeden bu süreç yönetiliyor- bir dönemde biz de isteriz ki en uygun fiyata verelim. Ama bir işin maliyeti vardır. Kar amacı gütmezsiniz, maliyeti karşılarsınız. O maliyetin. Bu tür elzem yatırımlar vardır. Ama ne yazık ki biz bu konuda engelleniyoruz.” diye konuştu. 875 milyon TL maliyeti olan projeyle 4,5 buçuk milyon İstanbullunun su naklinin sağlanacağını belirten İmamoğlu, “Sancaktepe, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler ilçelerine su naklini kolaylaştıracak projeyi hizmete açıyoruz. Arıza olduğunda kesintinin olmaması için çok önemli bir baypas hattı gibi kullanılacak önemli bir hattı hayata geçirdik” dedi.

BİZ YAĞMURDAN SONRA DEĞİL ÖNCE ÇİZME GİYİYORUZ

Konuşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ kurdele kesimine davet eden İmamoğlu, “Şu anda arkadaşım son kaynağı atıyor. Bu işin şovu ama bu kadar şov yapalım. Biz yağmurdan sonra çizme giymiyoruz. Yağmurdan önce çizme giyiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tür hizmetlerimize devam edeceğiz. İstanbul'umuzun her noktasına hizmet edeceğiz... Açılışlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediniz” dedi.

İSTANBULLU VE ALLAH YANINIZDA BİRİSİ DE KARŞIDA OLSUN

Törende konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, “İnsan odaklı bir belediyecilik anlayışı, İstanbul'la buluştu. İstanbullular daha iyi hizmet alıyorlar ve bu da bu güzel hizmetlerden biri. Her gün açılışlar yapılıyor. Yüz elli proje var. Biz bu hıza yetişemiyoruz. Bölgemiz için hayırlı olsun diyorum. İstanbul'umuz için hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Açılışlar için gelen mesajları dahi takip etmekte zorlandıklarını ifade eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Allah ondan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün engellemelere rağmen, bütün engellemelere rağmen olağanüstü bir performans. Sergileniyor. Ekrem Başkan'ın liderliğinde İBB kadrolarıyla. Şimdi tabii şikayet de ediyor. Haklı olarak ama önce gerek yok. Sana üç şey lazım, ikisi var. İkisi yanında. İstanbullular yanında, Allah. bırak birisi de karşıda olsun. Zarar gelmez. Bunlar hallolur. Bu engellemelere rağmen ben bu olağanüstü başarı için kendisine partimiz adına da tekrar tekrar yüzümüzü yere düşürmediği, aksine İstanbul'da göğsümüzü gerek. Bağcılar'dan Kadıköy'e, Arnavutköy'den Küçükçekmece'ye kadar her sokakta, her mahallede partimize yönelik ilginin de süratle arttığı bugünlerde emeği için teşekkür ediyorum. Melen meselesi bir beceriksiz. İzah edilemez. Melen fiyaskosu ki daha önce de mecliste gündeme gelmişti. Ekim ayında bir gündeme istemelerini konuşacağız. Hiç merak etmeyin” dedi.

SU MUSLUKTAN İÇİLİR

Projenin İstanbul’a kazandıracağı faydalara ve hayata geçen projelere konuşmasında yer veren İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbullulara musluk suyu içme çağrısında bulundu. Başa, “İstanbul'da su musluktan içilir diyoruz. İstanbul'un suyunu, kaynağından korumaya başlıyor. 22 adet içme suyu arıtma tesisimiz de titizlikle arıtıyoruz. Bu suları evlere, şebekenin yüzde 99’u yenilenmiş ve içerisinde herhangi bir kirlilik barındırmayan borularla ulaştırıyoruz. Şehre verdiğimiz suyu yine otorite laboratuvarlarımızda düzenli olarak kontrol ediyoruz” diye konuştu.